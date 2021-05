Preguntas 3

Me disculparán pero hoy, primero de mayo, quiero hacer un homenaje a quienes trabajan duro, alcalde por eso acudo a usted. ¿Por qué se desapareció durante y después de las marchas de esta semana? ¿Mientras la casa ardía estaba diseñando cortinas de humo? ¿Si nada teme por qué no ha entregado las planillas de la revocatoria, si cuando pertenecía al Partido del Tomate la promovía como opción y derecho ciudadano? ¿Es empatía de parte de su esposa (la que manda) salir a lamentarse de un aparente asalto a su cuenta de Facebook mientras la ciudad padecía brotes de violencia y ataques a la propiedad privada? ¿Es verdad que ella trabajó en la Unidad de Trabajo Legislativo y era mano derecha del hoy investigado Jack Housni Jaller, quien junto a su hermano Ronald se apropiaron de miles de millones de pesos de la salud de San Andrés? ¿Son verdaderas las informaciones que circulan en redes sociales acerca de las compras que ustedes hicieron por valores irrisorios de dos propiedades, una en Bogotá y otra en La vereda El Tablazo de Rionegro, de ser así por qué no nos recomiendan cuál fue la Agencia Inmobiliaria que les permitió hacer tan buenas inversiones en unas de las zonas más costosas del país? ¿Por qué tanto secretismo sobre su información tributaria si según las leyes de transparencia toda esta información debe ser pública? ¿Es verdad que la vendedora del apartamento en Bogotá es Natalia Carolina Reina Rojas, esposa de Alejandro Navas Vengoechea socio de la captadora de dinero Élite, de la cual también era socio el hermano de uno de sus miembros de junta en EPM? ¿Nos puede contar la fórmula para saltar en apenas unos trinos de su casa con puerta metálica y galletas del GEA servidas en la mesa, a la mansión con ponies para la fiesta de una de sus niñas en la Transversal Superior? ¿Ya revisó la encuesta de Guarumo? ¿Notó que su imagen negativa creció el 30 % en año y medio? ¿Es verdad que uno de los miembros de la junta del Olaya Herrera es socio político del propietario de Reforestadora el Líbano, la de Andes, la que se encarga hoy de la poda de la ciudad; a eso llama independencia? ¿Ya le contó a quienes lo eligieron por independiente los nexos políticos de los 6 miembros de Junta del Olaya Herrera, ya les dijo que 4 son liberales y 2 conservadores de los de siempre? ¿Ya les informó de quién es cuota política Mábel López, la nueva VP de Comunicaciones de EPM? ¿Ya le contó a la ciudad que le ha pagado 300 millones de pesos de nuestros impuestos a Amauri Chamorro para construir desde las redes sociales las campañas de agresión contra empresarios y opositores? Según una investigación de El Armadillo (http://elarmadillo.co/historias/el-creador-de-los-troll-center/), el señor Chamorro fue responsabilizado en Ecuador de crear centros de guerreros y mentiras digitales y fue rechazado en Chile por la señora Bachelet como asesor de su campaña. ¿Es verdad que el voto negativo de Luis Bernardo Vélez a la transformación del Olaya le costará el puesto a su ficha política que es la Secretaria de Inclusión? ¿Por qué dilata la entrega de las planillas?