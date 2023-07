Por Natalia Zuluaga Rivera - nataliaprocentro@gmail.com

Danielito era un pastorcillo mentiroso, que cuidaba de su rebaño tranquilo porque sabía que la comunidad y sus concejales acudían a su llamado para apoyarlo y defenderlo, pero un día, la comunidad y sus concejales, cansados de ver que Danielito no cumplía las promesas de cuidar sus recursos, decidieron no seguir defendiéndolo ni apoyarlo más.

Así le pasó a Daniel Quintero el pasado martes 4 de julio, cuando el Concejo de Medellín, con 6 votos a favor y 6 votos en contra, le dijo NO al proyecto de acuerdo que pretendía transferir $330.000 millones de pesos de EPM a esta Alcaldía. Pues luego de 7 intentos, de presiones insistentes a los concejales para su aprobación, se escuchó la voz de la ciudadanía que dijo: ¡Ni un peso más para Quintero!

Podríamos decir que hace dos años la ciudadanía no hablaba con tanta propiedad e intensidad de los temas que se debaten en el Concejo de Medellín, de hecho, muchos no sabían qué era el Concejo y para qué servía. Ahora la gente en Medellín habla de política y de las implicaciones que tiene para su vida una decisión de gobierno a nivel local. Vemos cómo en la esquina del barrio, en la tienda, en los buses, en las aulas, en la cocina y el comedor se habla de lo que pasa en nuestra ciudad, se habla de lo que hace y no hace esta administración; vemos un interés ciudadano que antes no se veía.

A los ciudadanos de Medellín ya les preocupa y les duele que los recursos que son de todos no se invirtieron debidamente, y esa presión ciudadana en las calles y en las graderías del Concejo durante los 7 intentos de debate también surtieron efecto en los concejales que aún estaban dudosos de votar a favor o en contra de dicha transferencia.

El Concejo que hace unos meses le aprobaba todo a Daniel Quintero está dando un giro importante que beneficia a la ciudad, a una ciudadanía cansada de la corrupción, la inseguridad, el hambre, el desempleo, los problemas de microtráfico y la explotación sexual de mujeres y niñas. Cansada de que se entreguen dineros y se aprueben vigencias futuras a este alcalde, y que las obras y proyectos se queden sin ejecutar. Los medellinenses ya quieren saber dónde está la plata que se le ha entregado a esta alcaldía.

Daniel Quintero dijo indignado que este Concejo, al negar la transferencia por $330.000 millones, está quitándole inversión a las universidades, a la matrícula cero, al PAE, a los adultos mayores, a esos programas sociales que él mismo abandonó en estos años de gobierno No puede venir ahora a creer que lo que no logró ejecutar con un presupuesto de 38 billones, lo va a lograr en 5 meses. No señor alcalde, le está pasando lo del pastorcito mentiroso y difícilmente creemos en usted.

Señor alcalde, tuvo la oportunidad de gobernar la ciudad más bella de Colombia, tuvo la oportunidad de hacer que creyéramos en su proyecto y en su buena fe, pero es demasiado tarde y la gente no le cree.