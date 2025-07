Por Rafael Nieto Loaiza - opinion@elcolombiano.com.co

El 23 de mayo Petro envió una nota donde avisaba al Congreso que el día siguiente viajaba “a la ciudad de Quito con el fin de participar en la posesión de mando presidencial del señor Noboa, y participar en reuniones de trabajo. El regreso a Colombia será el día 26 de mayo”. Petro nunca informó que viajaría a Manta ni que ese viaje sería parte de una “agenda privada”.

El 7 de junio, un sicario atentó contra Miguel Uribe. De acuerdo con Carlos Eduardo Mora, quien conducía el vehículo que transportó al asesino, el Costeño, la persona que lo contrató, tiene vínculos con el Churco, parte de Los Lobos, una banda criminal ecuatoriana especializada en el narcotráfico y en el sicariato para socios internacionales y grupos aliados, a la que se atribuye responsabilidad en el asesinato el 9 agosto de 2023 de Fernando Villavicencio, entonces candidato presidencial en su país. El homicidio fue cometido por un grupo de sicarios colombianos contratados con ese propósito que, después de capturados, fueron ahorcados en medio de una revuelta carcelaria en la cárcel donde estaban recluidos. Para esa fecha, en esa prisión también estaba internado Fito, líder de los Choneros, un poderosísimo cartel ecuatoriano que trabaja con grupos criminales en Colombia, México y Perú, para traficar drogas. En enero de 2024, Fito se fugó.

Los Lobos surgieron como una escisión de Los Choneros y Fito es de Manta, la séptima ciudad del Ecuador, sin ningún atractivo turístico, una de las ciudades más peligrosas de Ecuador y en la que se dice que no se mueve una pluma sin que se enteren, o lo autoricen, los criminales.

Distintas fuentes periodísticas ecuatorianas afirman que Petro en Manta se habría reunido tanto con políticos del movimiento de Correa como con Fito o personas de su confianza. Hace cuatro días Petro dijo que “en Manta escribí, ese domingo, 25 [de mayo], unas treinta páginas” de un libro.

Sin embargo, ¿por qué no le informó al Congreso que iría a Manta y a “agenda privada” y solo dijo que iría a Quito y tendría reuniones de trabajo? ¿Quién pagó ese viaje y el alquiler de la casa en Manta? De lo que no hay duda es que no es razonable ni creíble que un presidente extranjero viaje a Manta ni a escribir ni a nada.

Lo cierto es que son demasiadas las coincidencias: el Churco, los Lobos, Manta como centro de las actividades delincuenciales de Fito y los Choneros, los vínculos entre grupos criminales de los dos países, probados en las actividades mafiosas de beneficio mutuo y en el asesinato de Villavicencio, la negativa sistemática de Petro de explicar a qué fue a Manta y con quién se reunió. Hay que expresar la cuestión con todas las letras: Miguel Uribe era el más opcional para ser el candidato presidencial del Centro Democrático, el principal partido de oposición. En su intento de asesinato hay un vínculo que lleva a grupos criminales ecuatorianos que tienen Manta como centro de operaciones. Curiosamente, Petro estuvo allá unos días antes y hay periodistas ecuatorianos que sostienen que se reunió con miembros de esos grupos. De la responsabilidad política de Petro en el crimen contra Miguel no hay duda. Pero ahora tiene la obligación de despejar cualquier duda de que ese no haya sido un crimen de Estado.

Por fortuna, en todo caso, han capturado a el Costeño. A ver si la Fiscalía hace su trabajo.