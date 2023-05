Por Jorge Zuluaga C. - opinion@elcolombiano.com.co

La forma como viene siendo aprobada la reforma a la salud deja la sensación que nuestros legisladores poco o nada han entendido el alcance de las decisiones que están tomando respecto al futuro de nuestro sistema de salud, pues no se ven los grandes debates o discusiones sobre el articulado que están aprobando o incluso que las “grandes conversaciones” que dice el gobierno, tuvieron su efecto sobre lo que se esta discutiendo en la Cámara de Representantes. Ojalá no se equivoquen con estas decisiones y terminemos pagando todos las consecuencias de sus actos, pues a pesar de esto, e independientemente del partido político al que pertenezcan ellos, siempre son de distinta categoría, así nos hagan pensar otra cosa.

Aunque reconozco que el sistema tiene mucho por mejorar, tampoco creo que estemos tan mal como lo hace parecer el gobierno y no es sino ver cuántas personas logran por el Sisben una atención especializada, e incluso familiares del cotizante logran su tratamiento a pesar de las dificultades . Claro que hay que mejorar, pero no desde cero ni dejando de reconocer el gran aporte del actual sistema, empezando por la cobertura del mismo.

No soy futurólogo ni mucho menos experto en prospectiva para vislumbro que tan pronto se ponga en práctica la nueva reforma se empezarán a crear sindicatos del estilo de Adida o Fecode con todas sus ventajas y desventajas, con sus mismas reivindicaciones en cuanto a calidad del servicio, la infraestructura de las instalaciones y los salarios, lo que tendrán efecto directo sobre el servicio.

Pero lo que más me preocupa no es lo anterior que de por sí no es malo, sino que el sistema propuesto me parece más cercano a la actual situación que atraviesa Medellin en temas de salud, como lo que está pasando en Metrosalud, en el Hospital General o incluso a la Clínica Hospitalaria Buenos Aires, sobre los que ya ha informado ampliamente este medio.