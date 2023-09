Por Julio González Villa - opinion@elcolombiano.com.co

El federalismo es un concepto de organización estatal inventado por los llamados Padres de los Estados Unidos en Filadelfia: Thomas Jefferson, John Adams, Benjamín Franklin, entre otros, desde 1774, dos años antes de la Declaración de Independencia. Ya en 1775, lo que se llama el 2 Congreso Continental, poco después de declararle la guerra de independencia a Inglaterra, las 13 Colonias deciden declarase Estados libres e independientes. Ellas, cada una, había nacido autónoma y libre, en la medida que cada grupo colonizador decidió fundarlas: Virginia (1607), Maryland (1634), Plymouth (Massachusetts en 1691), Rhode Island (1640), Connecticut, Nueva Hampshire y Maine (1639), Las Carolinas (1700), Nueva York (1674), Nueva Jersey (1702), Pennsylvania (1644), Delaware (1701) y Georgia (1732).

Dicen George B. Tindall y David E. Shi en su libro sobre la Historia de los Estados Unidos que “la falta de un plan marcó el ingenio de la colonización inglesa, ya que le dio rienda suelta a una variedad de impulsos humanos” y cuestionaron la conquista francesa y española: “El control centralizado impuesto por los monarcas...acabó por llevarlas a su decadencia debido a que ponía trabas a la innovación y a la capacidad de responder a nuevas circunstancias. Los británicos actuaron con base en la inversión privada y con un mínimo de control real. Ni una sola colonia se creó por iniciativa directa de la corona.”

La Constitución Nacional colombiana en el art. 1, Principios Fundamentales, textualmente dice que Colombia es una República unitaria pero con autonomía de sus entidades territoriales, que son los Departamentos y Municipios. Es decir que la autonomía fue una decisión constitucional que está por encima de cualquier Ley y por encima de cualquier poder público, llámese Presidente, Congreso o Jueces. La autonomía significa que el Departamento de Antioquia tiene la obligación de decidir por sí mismo cuáles son sus impuestos, qué servicios públicos debe prestar, qué gobernantes escoge, cómo se gobierna a sí mismo.

La Autonomía constitucional no es entonces un concepto de elección, es una obligación hacer uso de ella. Si el Departamento de Antioquia no ejerce su autonomía pues está prevaricando, estaría haciendo uso de atribuciones en contra de la Ley, entendiendo la Ley como la norma general primordial, la Ley en sentido material, que prima sobre cualquier otra al tenor de lo dispuesto por el art. 4 de la Constitución Nacional.

Ahora, la autonomía no es división, no es dispersión, no es separatismo. El pacto adoptado por todos los colombianos en 1991 no está siendo respetado. Y eso implica una desobediencia a lo dispuesto por el Poder Constituyente Primario, que fue el pueblo, cuando decidió formar, crear una Asamblea Nacional Constituyente. Los poderes constituidos tienen la obligación de acatar las disposiciones constitucionales, no de obviarlas.

Se ha dicho que las autonomías fueron creadas por los italianos, con su constitución de la posguerra necesaria para olvidar el gobierno de Mussolini; que fueron creadas por los españoles para olvidar el régimen de Franco; que fueron creadas por los alemanes con su federalismo, para olvidar a Hitler. No es cierto. Las autonomías fueron creadas por los americanos, y como americanos que somos debemos repetir como Marco Fidel Suárez: ¡Respice Polum!