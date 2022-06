Se nota que las reuniones de la cúpula de la campaña presidencial de Gustavo Petro eran grabadas por ellos mismos, pues el enfoque de las imágenes así lo muestra, con personas que se acercan a la cámara para ubicarla mejor. Imaginemos cómo son las estrategias de las campañas presidenciales, y el resultado es este mismo. El caso fue que aquí alguien decidió darlas conocer. Se ve a Clara López Obregón, de la izquierda chic, quien dice que prometieran una cosa sobre la extradición, a sabiendas de que harían otra, y que después simplemente explicaran que cambiaron de opinión. Engaño declarado a los electores como la cosa más normal del mundo. Así mismo debieron ser las campañas de Juan Manuel Santos en 2010 y 2014: digamos cosas para que la gente trague entero, pues ya sabemos que nada de eso vale. La ampulosa voz de locutor del inefable senador Roy Barreras lo que de verdad dice es que la gente quiere ser engañada, y que adelante, que no se corten: las masas anhelan pensar que Petro no es el chavista irredento que todos saben que es. Engañemos, la gente quiere ilusiones, no realidades. Roy y compañía mostraron en vivo cómo se hacen las morcillas y qué material podrido usan, ¿a qué viene tanto escándalo?, parecen decir. Mostremos a Petro como un estadista, la mirada en el horizonte, y los de abajo hacemos el trabajo sucio, tan abundante.

Los saltimbanquis de la política Roy y Armando Benedetti están en su salsa. Nada asegura que esta pandilla vaya a ser jubilada en las urnas el próximo domingo. Los colmillos les relucen mientras se relamen con la perspectiva del control absoluto del Estado a partir del 7 de agosto