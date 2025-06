Por Sara Jaramillo Klinkert - @sarimillo

Querido Santi:

Te entrego esta lista de cosas que me hubiera gustado saber cuando me gradué del colegio. Estoy segura de que no vas a hacerme caso porque, cuando alguien como yo llega a la edad de dar consejos, comprende que hay gente como tú en edad de desestimarlos, gente a la cual la vida no ha atropellado.

1. La vida es injusta e impredecible. La gente también. Mantener bajas expectativas es el secreto para obtener muchas sorpresas y pocas decepciones de la vida y de la gente.

2. El éxito no se trata de tener dinero ni fama ni reconocimiento. El éxito es estar donde uno quiere estar, haciendo lo que quiere hacer y acompañado por las personas que quiere.

3. La belleza, la juventud y la salud se acaban y sólo cuando te empiecen a faltar te darás cuenta de cuánto las desaprovechaste. Hazlo desde hoy. La vida no espera a nadie.

4. El paraíso está aquí, encuéntralo. No esperes otra vida para disfrutarlo, puede que no la haya.

5. Nadie va a salvarte, ni a sostenerte, ni a llevarte. Sálvate tú. Sostente tú. Usa las piernas para llegar lejos.

6. Lucha ferozmente por lo que quieres. Lo único que cae del cielo es la lluvia. Si cuesta mucho, entonces lucha mucho. Las cosas demasiado fáciles por lo general no valen la pena.

7. No podemos elegir las relaciones familiares ni laborales, pero sí los amigos y la pareja. No te equivoques. Si una relación duele, aprieta o te roba la tranquilidad, huye antes de que sea tarde.

8. Tener tiempo para ti vale más que cualquier sueldo. No le vendas tu vida a nadie. No dediques demasiado tiempo a cosas que no tienen alma.

9. Vive cada día como si estuvieras en tu mejor momento. Uno solamente ve su cima cuando comienza a bajar y se da cuenta de que no hay devuelta.

10. Haz ejercicio, come bien, descansa lo suficiente y medita. La buena salud no siempre es cuestión de suerte, a veces, es la sucesión de buenos hábitos sostenidos a lo largo del tiempo.

11. Sé espiritual. No tiene nada que ver con ser religioso, sino con conectar con tu mundo interior. No busques afuera, todo lo importante ya lo tienes adentro, encuéntralo.

12. El que se conforma con las respuestas predeterminadas, obedece. El que revierte el orden de las cosas y hace sus propias preguntas, crea. El secreto de la creación es no perder la capacidad de asombro.

13. Si permites que alguien te encasille y te defina le darás el poder de limitarte. Eres infinito y cambiante. Expándete. Muchos te lo recriminarán sólo porque ellos no fueron capaces de atreverse.

14. Sonríe. No hay nada que abra más puertas que una sonrisa sincera.

15. Cultiva tus hobbies, aprende cosas diferentes y variadas, relaciónate con gente distinta a ti, lee, viaja, de lo contrario, tu vida será diminuta, tus juicios implacables y tus pensamientos corrientes.

16. Ahorra dinero, la vida cambia en un segundo.

17. Comparte tiempo de calidad con las personas que amas, nadie tiene el mañana comprado.

18. La vida va a atropellarte muchas veces, vuelve a leer estos consejos. Síguelos para que duela menos.