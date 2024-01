Por Natalia Zuluaga Rivera - nataliaprocentro@gmail.com

“No puede haber seguridad allí donde la pobreza crece con mayor rapidez que los programas que buscan suprimirla. El tránsito de la pobreza a la miseria es tan corto como el paso de la informalidad al delito”. Óscar Collazos.

Llevo 19 años conociendo cómo se mueve la delincuencia en Medellín. Podría concluir que muchos de los problemas de criminalidad en esta ciudad se deben principalmente a tres factores: hambre, no ingresar al sistema educativo y falta de amor. Un niño que no recibe buena alimentación es un potencial delincuente; un niño que no ingresa a la escuela entrará rápidamente al combo del barrio; un niño rodeado de violencia al interior del hogar, donde no recibe amor, difícilmente podrá darlo y se estará formando en odio y maldad.

Para el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, una de sus principales banderas siempre ha sido la seguridad, por eso en su primer discurso del pasado 1 de enero recalcó, dentro de sus puntos claves: “Priorizar la seguridad para no vivir con miedo en las calles”. Reconoció que, si bien en estos 4 años hubo una reducción en las tasas de homicidio (13.9 casos por cada 100.000 habitantes), una de las más bajas en la historia de la ciudad, hubo también un aumento en los delitos de hurto y extorsión.

Cabe señalar que esa reducción del 40% en homicidios tiene una particularidad: la máxima reducción de homicidios en la administración de Daniel Quintero se presentó para homicidios vinculados al crimen organizado, pero en homicidios asociados a casos de convivencia, violencia intrafamiliar, hurto y violencia de género, sí hubo incremento. Esos casos, podríamos decir, sí están vinculados directamente a la injerencia y gestión de una administración en los programas sociales, pero, en la pasada administración, el abandono fue notable (24% de los ciudadanos afirman no poder acceder a una de las tres comidas del día, deserción escolar, aumento en problemas de salud mental, etc.)

Una administración, antes de presentar iniciativas en programas de seguridad, debe preocuparse por diseñar una política criminal preventiva con bases sólidas y acorde con la realidad social de cada ciudad. Antes de diseñar políticas públicas netamente represivas, superficiales y tibias, debe presentar propuestas tendientes a reorganizar la sociedad y a restablecer el equilibrio institucional. Medellín es una ciudad con 249 barrios y 350 combos delincuenciales, la complejidad de esta ciudad es de tal magnitud que reconstruir la parte social e impactar positivamente para combatir el delito no será una tarea fácil.

Otro reto inmenso para esta administración será combatir los delitos de trata de personas y explotación sexual asociados a la llegada de extranjeros a la ciudad, que vienen a explotar sexualmente a nuestros niños, niñas y adolescentes, pues es inaceptable que en los últimos 3 años se hayan reportado 21 casos de trata de personas en Medellín y solo se haya logrado 1 captura, sin embargo, respecto a otros delitos se realizaron más de 4.808 capturas desde 2020.

No bastará entonces con tener un Sistema Integrado de Seguridad y Emergencias y salas de monitoreo, el problema de inseguridad y criminalidad en Medellín deberá trabajarse también desde el origen, desde la familia, desde la niñez, desde la formación personal y cultural del ser humano.