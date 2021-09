Sobre el ideario de 60 puntos de Gaviria

Es importante destacar en el ideario de sesenta puntos de Alejandro Gaviria su pretensión de sacar la política de la situación de degradación en la que ha caído a consecuencia del irrespeto en el trato entre los contrincantes políticos, el predominio de la mentira, la calumnia, el odio y la estigmatización.

Darle un lugar a la opinión pública de los ciudadanos que participan en un espacio público, que es un espacio social de trato comunicativo y razonable con los demás, es un propósito fundamental no solamente para la democracia, sino también para la cultura de la sociedad. A diferencia de la participación restrictiva, lejana y elusiva que ha ofrecido el gobierno de Duque, que desconoció las demandas de inclusión de las minorías y las reivindicaciones propuestas en el último paro nacional por las mujeres, los indígenas y los estudiantes, la idea de una opinión pública deliberativa y responsable permitirá la formación de una voluntad general que surja de los discursos públicos, la presentación pública de pruebas, la crítica y la deliberación, y que no se impone al individuo limitándole su libertad. Esta propuesta es fundamental en el país y es bienvenida.

La debilidad de su concepción sobre la crisis ecológica radica en que formula unas orientaciones que pueden ser consideradas como insuficientes frente a la crisis ecológica. Tanto las sociedades capitalistas industrializadas como las no industrializadas —el caso de Colombia— se encuentran en una situación límite, atenazadas en medio de una crisis económica y ecológica. El crecimiento de las sociedades capitalistas, sostienen sus defensores, continuará indefinidamente no sólo en los países más pobres, donde sin duda se necesita una mejor calidad de vida, sino también en las naciones más ricas. Pero el crecimiento económico, basado en el uso de combustibles fósiles, produce un aumento del consumo de energía y recursos, así como altas emisiones de CO 2, que son perjudiciales para el clima.

Gaviria propone seguir los postulados de la propuesta de los “Objetivos de Desarrollo Sostenible”, que es muy limitada frente a los grandes problemas ecológicos y medioambientales. En países como Colombia, el tipo de crecimiento basado en las energías fósiles debe ser detenido y progresivamente transformado. ¿Cómo salir del extractivismo? Es importante considerar y discutir otras perspectivas como la del decrecimiento, la desindustrialización, la post-industrialización. ¿Cómo cambiar de una movilidad basada en el automóvil privado a la expansión del transporte público local y a un sistema de ferrocarriles con financiación pública?

La aseveración según la cual el Estado no es el causante de la desigualdad y la pobreza podrá ser cierta en Dinamarca, pero aquí es falsa. El aumento de la pobreza, el desempleo y la falta de oportunidades a las que están sometidos los grupos más pobres de la población, que, según el Dane, lo constituyen más de veintiún millones de personas, es responsabilidad de un Estado al servicio de una élite corrupta. Por esto, este Estado debe emprender medidas redistributivas sustantivas y transformaciones radicales que enfrenten las asimetrías de poder incrustadas en la estructura económica de la sociedad