Sobre lecturas (3)

Estación Estante H-G (historia y geografía), quizá el más importante de la biblioteca casera, aunque no el más grande, pues los libros que contiene son los esenciales para saber quién soy y en dónde estoy sin especulaciones. La historia, con sus datos y análisis, habla de la vida que me ha hecho posible en la Tierra, de sus confrontaciones y construcciones, del pensamiento que heredé y de que no aparecí en la tierra como un virus sino debido a una cadena de generaciones (de engendradores, diría Olga...