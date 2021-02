Sueños

Hay sueños, o pesadillas, que se meten en nuestra cabeza y no quieren salir. Igual que el virus usted se ha incrustado en nuestra agenda y hoy no hay espacio que no esté “quinterizado”. Sus acciones y mensajes sorprenden, avergüenzan y dan rabia, sus supuestas verdades resultan ser mentiras amañadas; sus declaraciones soberbias, ofensivas y acomodadas y la manera en que tergiversa la realidad son un ejemplo del (des)gobierno que tarde o temprano terminará decolorándose, ¿sabe algo? debo confesar...