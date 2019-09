TECNOLOGÍA Y POLÍTICA

Hace algunos años, organizamos en casa un paseo al Peñol cuando apenas se estaba construyendo el embalse. Todavía era la Piedra lo más importante, y nuestras hijas no la conocían. Íbamos con mi cuñada Cecilia y sus hijos, Germán y Oscar.

Al llegar a la piedra, le pregunté al más pequeño de los sobrinos:

- Oscar, ¿cómo te parece esa enorme piedra?

- Nada de raro. Yo tengo dos de esas en mi casa.

La respuesta fue motivo de risa por la imaginación del niño, que hoy es exitoso diseñador y publicista. Los antioqueños tenemos grandes ingenieros que desafiando la naturaleza, han construido grandes puentes, túneles y represas, que hoy son admiración de turistas y viajeros. Pero todavía hay más.

Esta semana nos recordó el periodista Carlos Mario Giraldo que un gobernador de Antioquia, cuatro días antes de entregar su cargo, el 27 de diciembre, de 2007, la víspera de los Santos Inocentes, otorgó el contrato para construir un puente como adición a la Troncal de la Paz, por 16 mil millones de pesos, sin licitación previa, sin la compra de las fajas de terrenos donde se instalaría el puente en ninguna de las orillas del río Nechí, para conectar al municipio de El Bagre con la troncal.

Resulta que los ingenieros Solarte son los concesionarios de la Troncal de la Paz investigados y uno de ellos hoy detenido por la Justicia, por el caso de los sobornos de Odebretch.

Ahora la Corte Suprema de Justicia abre investigación al ex gobernador Aníbal Gaviria Correa, por presuntas irregularidades en el contrato que su secretaria de Infraestructura otorgó a los Solarte sin licitación y con un anticipo del 50 % del valor básico del puente.

Un amigo me decía: “Los paisas descrestamos a todos con el Túnel de Oriente y todavía hay filas para pasar al aeropuerto, pero es más gracia el puente de El Bagre, que une a Aníbal Gaviria con los Solarte, para llegar a un pueblo que no está en la Troncal de la Paz”. Las grandes obras de ingenieros como José María Villa, Alejandro López, ingenieros de prestigio e inteligencia superiores que dejaron obras y no dudas.

La política nos hace meter las narices en todos estos laberintos y por eso buscamos gente nueva y honesta como Juan Camilo Restrepo para gobernar a Antioquia. No estoy acusando al doctor Aníbal Gaviria Correa porque esté investigado por la Corte. Espero que salga avante, pero me voy con Juan Camilo y espero que los antioqueños lo elijamos el 27 de octubre.

Ya cayó el alcalde de Zaragoza por doble militancia. Los conservadores que están apoyando candidatos de otros partidos, sean parlamentarios, diputados o concejales están siendo vigilados. Por ejemplo en Itagüí ya se enviaron las vallas en las que aparecen los candidatos conservadores con un gobernador liberal.

Después no digan que no se les advirtió. “Después de ojo sacado, no vale santa Lucía”.

Ñapa: Los que hacen las encuestas políticas le deberían aprender a mi sobrino Óscar y serían menos cañeros.

Esta columna se despide por unas cortas vacaciones, hasta el 5 de octubre. Voy para muy lejos y no me dejan llevar pizarra ni libreta.