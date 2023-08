Por David González Escobar - davidgonzalesescobar@gmail.com

El 3 de agosto, como si fuera en honor al cumpleaños 73 de Ernesto Samper, se dio el evento que seguramente marcará el legado de Gustavo Petro: la audiencia ante la Fiscalía donde Nicolás, el hijo a quien “no crió”, confesó la presunta entrada de dineros ilegales a la campaña presidencial de su padre.

Independientemente del desenlace de esta novela, la confesión y las pruebas que prometió aportar Nicolás Petro acaban de lograr algo que, justo antes de cumplir un año en el poder, estaba buscando desesperadamente el Presidente de la República: una razón de ser.

Petro podrá volver a desempeñar tranquilamente el papel en el que se siente más cómodo: el del perseguido. Ya no necesitará esforzarse por demostrar que puede gobernar, función para la que había demostrado grandes deficiencias. Ahora podrá regresar a preocuparse más por sus discursos en plaza pública para azuzar al pueblo y menos por madrugar a cumplir su agenda: ya le quedan tres años a la defensiva, con “el establecimiento” en su contra, donde todo será un complot y un entrampamiento para no dejarlo gobernar. Una función para la que ha se había venido preparando toda su vida. Con o sin el escándalo de la financiación de su campaña, ya se vislumbraba que todo podría terminar de esta manera. Desde el 7 de agosto de 2022, la retórica y el desorden han primado sobre la ejecución. Hemos sido testigos de numerosos anuncios grandilocuentes que han generado incertidumbre, pero no se ha evidenciado en ningún momento una verdadera capacidad de cumplirlos.

La gobernabilidad de Petro ya se encontraba en declive. Sin haber cumplido un año, ya había cambiado 11 ministros. Su aprobación se encuentra alrededor del 30%, igualando o incluso siendo peor que la de Iván Duque. En un periodo legislativo en el que los políticos están centrados en las elecciones regionales, de igual manera pintaba como poco probable que un presidente impopular pudiera llevar a cabo con éxito tan ambiciosas y polémicas reformas. Petro, poco a poco, iba encaminado a ser un lame duck, con su influencia cada vez más disminuida.

Sin embargo, como caído del cielo, el escándalo de su hijo lo liberó del yugo del poder ejecutivo: ahora Petro puede regresar a su rol como la voz solitaria que moviliza la resistencia contra las fuerzas oscuras que se niegan a aceptar un cambio. Que importa que haya sido él quien tuvo la maravillosa idea de que fueran Benedetti y Nicolás Petro quienes lideraran su campaña en el Caribe: ahora el presidente puede estar tranquilo imaginándose ser una mezcla de Greta Thunberg y Salvador Allende. Petro perderá más pronto que tarde el apoyo de la clase política que seguía con él, la opinión pública y las pocas herramientas que le quedaban para materializar su visión del cambio. Pero, a su vez, podrá celebrar que se continuará pensando en su gobierno no como lo que es, sino como lo que pudo haber sido. Petro ya puede seguir haciendo sus “balconazos” en paz: sin un verdadero poder presidencial, quedó liberado de su laberinto.