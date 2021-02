UN POCO DE VERDAD

Hay que reconocer que Joseph Ratzinger lo vislumbró hace ya bastantes años, en una reflexión teológica que vale para cualquier ámbito: “Viendo todas nuestras limitaciones, ¿no será una arrogancia por nuestra parte decir que conocemos la verdad? Lógicamente, después me planteaba si no sería conveniente suprimir esa categoría. Y tratando de resolver esa cuestión llegué a comprender y a percibir con claridad que renunciar a la verdad no sólo no solucionaba nada, sino que además se corría el peligro...