Por David E. Santos Gómez - davidsantos82@hotmail.com

Los argentinos le temen a diciembre. El último mes del año, que en el resto de América se equipara a fiesta, es en el país del sur un periodo de convulsión y rendición de cuentas, casi siempre con saldo negativo, al que se le suma un malestar político con los gobiernos inconclusos. La referencia del peor diciembre es el del 2001, año en el que la catástrofe llegó al límite con el corralito y De la Rúa saliendo de la Casa Rosada en helicóptero. El recuerdo, con su escalofrío, vuelve cada navidad.

Al recelo de este cierre del 2023 hay que agregarle a Javier Milei quien este domingo tomará posesión como nuevo presidente y responderá con acciones a todas las incógnitas abiertas en su campaña estrambótica. El libertario prometió un reacomodo radical del Estado y enfrentará los números en rojo de una economía en crisis y una sociedad que exige resultados. Mientras hace malabares entre sus ofertas imposibles y la realidad del manejo público, Milei tiene un margen de maniobra cercano a cero antes de que su gobierno se descarrile. La mayoría de los argentinos, incluidos muchos de los que votaron por él, tienen serias dudas de que el deseo de cambio que llevó a votarlo logre arribar a buen puerto si el economista no se modera y empieza, desde el primer día, a buscar consensos con los otros partidos políticos.

Las primeras dudas sobre el estilo de su presidencia empezaron a despejarse una vez electo cuando se conocieron los primeros nombres de su gabinete. Quedó claro que la influencia del ex presidente Mauricio Macri es decisiva pues muchos de los ministros que lo acompañaron en su fallido cuatrienio entre el 2015 y el 2019, vuelven ahora para tomar carteras fundamentales como la de seguridad o incluso la de la economía. Los contrarios a Milei se burlan diciendo que el león (símbolo del libertario) terminó por convertirse en un gatico obediente. Es Macri, aseguran, el que gobernará desde la sombra.

Sin embargo, la catarata de nombramientos de viejos conocidos macristas enseña, además de la ascendencia del expresidente, la inexperiencia del nuevo mandatario para llenar el extenso organigrama estatal. Ya lo había dicho el propio Macri cuando Milei era el adversario de su partido en las elecciones: “La otra alternativa (por Milei) es una agrupación no madura. Sin volumen. Sin equipo. Fácilmente infiltrable”, dijo públicamente. Macri no solo tenía razón si no que actuó en consecuencia. A la primera oportunidad le cooptó el gobierno.

Antes de que termine el año, en medio del sopor que antecede al verano, los argentinos se preparan para el temblor. Otro diciembre inestable más. Rápidamente se revelará si hablamos de una marioneta en el poder o de un estadista. De un loco o de un visionario. Sea uno u otro, paciencia no hay. El suelo sobre el que gobernará Milei es quebradizo y no hace falta mucho para que todo se venga abajo.