Durante mi paso por la presente administración municipal de Medellín conocí a muchas personas que fueron indispensables para sacar adelante el plan de desarrollo que trazó el camino de esta alcaldía que termina. Una de ellas es Juan David Valderrama, quien a pesar de estar en el sector privado por una decisión que tomó desencantado de la fragilidad de los compromisos cuando fue el gerente de la campaña del alcalde y a este no le favorecían las encuestas, estaba siempre pendiente de cómo íbamos, de qué territorio visitaríamos o qué personas, de cientos, que trabajan para el Municipio y que hacen que sea difícil perder el rumbo, nos podía ayudar con alguna tarea pendiente. Un día recibí un mensaje suyo donde me contaba que nos iba a acompañar en la administración, pues no se sentía feliz en el sector privado.

Lo anterior es importante porque resume quién es Juan David: un apasionado por el servicio público. Esto habla de sus principios; de una persona que es leal con las causas a las que compromete su apoyo y a su trabajo por la comunidad.

En su paso por lo público, ha tenido la experiencia de trabajar con las administraciones que han liderado la transformación de Medellín desde el 2003. Ha ejecutado su tarea con las más altas calificaciones en cada uno de los cargos que ha liderado, pero lo más importante es que las personas que han trabajado con él lo recuerdan con mucha admiración y cariño y eso dice mucho de su estilo de liderazgo. Estas cualidades brillan por su ausencia en algunos de los otros candidatos.

En cuanto a propuestas, hay dos que son muy importantes: la seguridad y la movilidad.

Yo creo que hoy no nos sentimos más seguros y Juan David ha sido el único que se ha atrevido a mencionar con contundencia que la política de choque debe estar más orientada a la captura de las rentas y así poder acabar con las estructuras delincuenciales. También dice que debemos generar más oportunidades para que la ciudad progrese con equidad y que la violencia no tenga como caldo de cultivo la pobreza y la desigualdad.

En términos de movilidad, Juan David es contundente: construirá la primera fase del tren de la 80 con recursos propios del Municipio y con los instrumentos de gestión que ha dejado el POT, con los cuales se construyen este tipo de proyectos en otras partes del mundo. Valderrama resalta el plan rector de expansión del metro como un ejercicio de planeación que ha trascendido de manera dinámica a varios gobiernos y que plantea este corredor como el que debe priorizar la ciudad y que por su capacidad debe tener un sistema de tren ligero para que no colapse en el corto plazo.

Pienso que es importante que el domingo haya un ejercicio real de la democracia. Hoy todavía se siente mucha indecisión, la gente en Medellín dice que no conoce los candidatos, fueron muchos durante los últimos meses, y que tampoco conoce sus propuestas.

Creo que Juan David Valderrama es la persona más preparada para dirigir la ciudad en los próximos cuatro años, pero sobre todo es alguien que inspira confianza, tiene experiencia, capacidad de gestión y calidad humana de sobra para demostrarlo.