Una voz por los viejos

Varias voces se han levantado, reclamando el no confinamiento tan extremo para las personas mayores de 70 años. Muchas de esas voces argumentan que no se puede coartar, de forma tan extrema, su libertad de decisión. No sé si ya alguien habrá comentado sobre el tema emocional. Mientras más años, el ser humano se vuelve más sensible y nuestros viejos están siendo muy golpeados por la ausencia física de sus seres queridos. Su salud emocional está en jaque, por cuidarles su salud física. ¿Acaso es más...