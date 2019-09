Para quienes estuvimos allá durante Watergate, el escándalo de Ucrania está empezando a sonar como una caja de resonancia.

Múltiples informes dicen que el presidente Trump usó su cargo para presionar al presidente de Ucrania para que investigara a Joe Biden y proporcionara información perjudicial sobre él, aunque no hay evidencia de ofensas por parte del Sr. Biden. Este fue un intento por afectar los resultados de las elecciones presidenciales del 2020, así como lo fue la entrada forzosa a la sede del Comité Nacional Demócrata en el complejo de Watergate con el propósito de afectar las elecciones presidenciales de 1972. Las acciones reportadas equivaldrían a un mal uso nixoniano del poder presidencial por parte de Trump que amenaza nuestra democracia y constituye un alto delito. La Constitución es clara: un presidente que usa los poderes presidenciales para razones puramente personales y políticas, como parece haber hecho Trump, comete un delito procesable.

Trump y su abogado personal Rudy Giuliani ya han reconocido gran parte de lo que se ha informado sobre el asunto de Ucrania. El 25 de julio, Trump habló por teléfono con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y se dice que mencionó a Biden ocho veces. No fue casualidad la mención del nombre. Giuliani también habló con funcionarios ucranianos por orden de Trump a partir de mayo pasado, instándolos a investigar al Sr. Biden. Trump admite que aproximadamente una semana antes de la infame llamada telefónica, suspendió casi US$ 400 millones en ayuda militar apropiada por el Congreso para Ucrania. No se entregó hasta el 11 de septiembre, después de la noticia de una denuncia sobre la llamada de Zelensky, una queja que el inspector general de la comunidad de inteligencia encontró “creíble” y “de preocupación urgente”.

Se espera que la administración Trump publique una versión redactada de la denuncia esta semana, y Trump dice que proporcionará una transcripción de la llamada de Zelensky. Pero debe publicarse una versión no redactada de la queja, y dado que las transcripciones que Richard Nixon entregó al Congreso fueron manipuladas, el Congreso también debería exigir una grabación de respaldo de la llamada. Asumiendo que el Sr. Trump se niegue, Ucrania sin duda tiene una transcripción y una grabación. Esa grabación bien podría ser análoga a las cintas de la Casa Blanca de Nixon, que mostraron la participación personal del presidente en el encubrimiento, y el Congreso debería solicitarla de inmediato.

Pero incluso si no es evidencia concluyente de un chantaje, es probable que una grabación de la conversación muestre que Trump, como Nixon, usó sus poderes presidenciales contra opositores políticos. Entre los motivos del voto del comité de 1974 para aprobar tres artículos de juicio político contra el Sr. Nixon fue que autorizó al I.R.S. auditorías de opositores políticos en su “lista de enemigos”, así como chuzadas telefónicas ilegales a un miembro del personal de la Casa Blanca que trabajaba para su principal rival presidencial.

Como el Sr. Nixon, Trump parece haber actuado para bien de sus propios intereses políticos en lugar de un interés nacional legítimo. El Sr. Nixon usó su abogado personal para pagar sobornos a los ladrones de Watergate. El Sr. Trump usó a su abogado personal como el intermediario con el Sr. Zelensky.

El uso del Sr. Giuliani lo dice todo. Si el Sr. Trump tuviera una gota de evidencia contra el Sr. Biden o cualquier objetivo gubernamental legítimo, habría dado instrucción al Departamento de Justicia o de Estado para que trabajara directamente con Ucrania. Suspender asistencia militar para obligar a Ucrania a investigar al Sr. Biden es en sí mismo un abuso de poder grave y procesable si se hace por razones personales y políticas. Si Trump prometió recompensar a Ucrania con ayuda militar por encontrar suciedad en Biden, eso podría constituir soborno, otro motivo constitucional para la destitución.

Es una violación de la ley de financiamiento de campañas solicitar ayuda de campaña de un país extranjero, como Trump sabe bien por la investigación de colusión de Rusia. También es nixoniano.Al igual que el Sr. Nixon, las acciones reportadas del Sr. Trump exigen un juicio político: el único remedio para proteger el estado de derecho, los derechos de los estadounidenses y la integridad de nuestras elecciones de un presidente empeñado en violarlas.