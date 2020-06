¿Y qué tal la cuarentena? pues...

Acababa de renunciar a un trabajo estable para crear una empresa con la que soñé toda la vida. Me cogió sin empleo. Estaba terminando una investigación de campo para mi tesis de grado y tuve que suspenderla. Pude sentarme a escribir mi libro, para el que nunca había tenido tiempo. Mi negocio quebró. Me dediqué a cuidar a mi mamá anciana. He podido tener el contacto que nunca tuve con mis hijos. Entre la educación virtual y el teletrabajo, mi casa es un caos. Me encanta el teletrabajo porque no tengo...