Por Humberto Montero - hmontero@larazon.es

Óscar Iván Zuluaga en el punto de mira de la Fiscalía. Al parecer por recibir pagos de la empresa brasileña Odebrecht en la campaña de 2014, en la que perdió en segunda vuelta contra Juan Manuel Santos. El antiguo candidato del uribismo habría aceptado para su campaña en 2014 una aportación ilegal de 1,61 millones de dólares de la multinacional brasileña, según la audiencia de imputación.

Zuluaga, del partido Centro Democrático, habría pactado, según el relato de la Fiscalía, con el entonces representante de la compañía en Colombia, Eleuberto Antonio Martorelli, para pagar esa cantidad al publicista José Eduardo Cavalcanti de Mendoça, conocido como ‘Duda’ Mendoça, algo que nunca se comunicó a la autoridad electoral.

Zuluaga, que repitió como candidato del uribismo en las pasadas elecciones, afronta dos cargos de falsedad en documento privado, tres de fraude procesal y uno de enriquecimiento ilícito de particulares; mientras que al hijo se le atribuye un hecho de fraude procesal. Sobra decir que ninguno de los dos aceptó los cargos y en cambio se declararon inocentes.

No entraré en detalles que todos ustedes conocen. Antes de nada, que quede claro que ni conozco al señor Zuluaga ni a su hijo y que me traen sin cuidado sus asuntos. Pero sí me importa la utilización torticera de la justicia aquí en España y también en Colombia, donde no tengo intereses, pero sí amigos de todos los colores.

Por eso, tendría mucho cuidado en lapidar a Zuluaga sin que aún se hayan presentado pruebas concluyentes. Lo digo porque, precisamente, sobre el caso Odebrecht tenemos ejemplos calientes de figuras políticas que han sido prejuzgadas y luego han salido indemnes. Lula da Silva, sin ir más lejos.

En noviembre de 2019, tras pasar 580 días en prisión y no poder participar en las elecciones presidenciales de 2018, la justicia le revocó al ahora presidente brasileño las condenas que había recibido por la llamada Operación Lava Jato. En la mayoría de los procesos Lula fue absuelto, pero hubo algunos que ni siquiera se investigaron porque se violaron previamente los derechos del líder del PT. Así ocurrió, por ejemplo, en las dos denuncias más conocidas contra Lula: la del tríplex en Guarujá y la de la finca en Atibaia.

En la primera, Lula fue acusado de haber aceptado que la constructora OAS le reformase un apartamento de lujo de tres pisos en Guarujá, en la costa de São Paulo, a cambio de favorecer a la empresa en sus negocios con Petrobras. En la segunda, se le señaló por beneficiarse de obras realizadas por OAS y Odebrecht en una finca en Atibaia, en el interior de São Paulo, que pertenecía a un amigo suyo y que el expresidente frecuentaba con su familia. Los investigadores del caso dijeron que estas mejoras fueron financiadas con dinero desviado de la petrolera estatal.

Al final, Lula fue absuelto y hoy dirige los designios de Brasil tras un “vía crucis” judicial más oscuro que las aguas del Río Negro. No digo yo que con Zuluaga vaya a ocurrir lo mismo, pero les aseguro que no me sorprendería. Por eso hay que volver a ponerle la venda a la diosa Temis, por mucho que fuera la segunda esposa de Zeus.