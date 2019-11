Desempleo: las soluciones estructurales no han servido

El gobierno Duque nada contra la corriente en materia económica, presume de un crecimiento inexistente y de unas fórmulas “infalibles” para salir de la crisis, bajarles impuestos a los grandes para que generen empleo, sin embargo, la tasa de desempleo sigue creciendo por encima del 10 %, promedio histórico de los últimos 40 años, sin que el MinHacienda logre explicar por qué no le han funcionado sus propuestas y se declare sorprendido del mal resultado.

Como no funcionó la reducción de impuestos, de contera se cayó la Ley de Financiamiento, el gobierno busca soluciones reduciendo aún más el costo de los contratos, ahora por horas y salario mínimo diferencial para aprendices y por regiones, insistiendo en que el problema es de costos.

Desde 1990 llevamos cinco reformas reduciendo costos y la tasa de desempleo solamente se reduce cuando crece la economía, es decir, se contrata personal porque se necesita sin importar el costo, y viceversa, cuando no se necesita no se contrata, así sea regalado.

La estrategia de reducir impuestos a los grandes y bajar los costos del contrato no funciona porque esos grandes, bancos y minería, no generan empleo. Los que sí lo hacen, pagan todos los impuestos y tienen competencia desleal. La solución no es bajar impuestos y costos, lo que se requiere es promover la pequeña y mediana actividad que sí genera puestos de trabajo.