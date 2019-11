JUEGAN CON FUEGO AL AMARRAR LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS ff.aa.

Están jugando con fuego. Están desinstitucionalizando por completo al Estado, emasculando a las Fuerzas Armadas, amarrándolas con una camisa de fuerza declarando su interdicción frente a cualquier actuación con respecto a los temas de seguridad y ahí están los casos: no pueden actuar contra la violencia y los desmanes en las zonas indígenas, no pueden fumigar cultivos ilícitos, no pueden intervenir en las manifestaciones violentas. Y esto lo están haciendo partidos de la democracia liberal, en un proceso que tiene todos los visos del Estado que vivió Rusia en 1917. Hay aviesos propósitos del partido de las Farc y sus aliados de la Colombia Humana, los Decentes, que (antier) celebraban con jolgorio la renuncia del ministro de Defensa.

Ahora bien, hay tales falencias en la comunicación del Gobierno con la opinión pública, con los ciudadanos, que difícilmente habíamos podido ayudarle al ministro a sortear el escándalo producido por la denuncia de Roy (Barreras) sobre la muerte de ocho niños en un bombardeo. Ese hecho terrible debió haberlo divulgado el Gobierno, canalizado por la verdad, y haber concitado una manifestación generalizada de repudio contra el reclutamiento forzado de menores y los hechos criminales de alias “Iván Márquez”, el exnegociador principal de las Farc.