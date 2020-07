La democracia en Rusia se está reinventando con el presidente Putin

En Rusia hay un liderazgo muy efectivo que se manifiesta en dos dimensiones y la reforma responde un poco a eso. Primero, debemos recordar, para comprender la reforma, el porqué del apoyo al presidente Putin. Él recibió un país quebrado y sometido, tras la transición dramática del comunismo a una economía de mercado. Putin, para bien o para mal, le devolvió al país la estabilidad y el crecimiento económico. Dos, logró para Rusia una agenda en la política internacional, cuando hoy se piensa en grades temas globales el país es protagonista.

La reforma, por más críticos que tenga, especialmente en occidente, responde a una recuperación espectacular que él logró y la gente lo reconoce.

Es además difícil juzgar los sistemas políticos no occidentales con criterios inminentemente occidentales.

La política está cambiando, EE. UU. eligió a Donald Trump, una persona que no pertenecía a ninguno de los dos grandes partidos tradicionales, así se haya metido al Republicano sin serlo. No creo que la decisión de los rusos sea un retorno al pasado. Es muy distinto el proyecto soviético a lo que está proponiendo Putin. El control absoluto del Partido Comunista no existe hoy en el país. Considero que la democracia en Rusia se está reinventando con Putin .