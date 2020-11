LA IZQUIERDA INTENTÓ TODO CONTRA TRUMP, NUNCA ACEPTÓ SU VICTORIA

No veo a Trump como un nuevo Reagan. La filosofía de Trump es más soberanista, su eslogan es “EE.UU. primero”. No comprendo las críticas a eso. Si Emmanuel Macron no pone a Francia primero, es que no está haciendo su trabajo.

Los últimos cuatro años han sido difíciles porque la izquierda nunca aceptó la victoria de Trump y siempre lo consideró un presidente ilegítimo. Ha intentado todo contra él. Empezó con la cuestión de Rusia y, tras el fracaso de la investigación [del fiscal especial Robert Mueller],...