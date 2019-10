La verdadera crisis nace de la falta de autoridad y del Estado dilapidador

Lo que hemos vivido es conocido en Chile: cuando no hay autoridad, reinan la anarquía y el desgobierno. Cuando se puede saquear impunemente, casi todos saquean. Si Sebastián Piñera hubiera ordenado a Carabineros reprimir a los primeros que se saltaron las barreras en el Metro, nada de lo que sucedió después habría pasado.

Algunos descubren que hay “una crisis social”. Dictaminan que hay un descontento generalizado. Pero no hay tal crisis social. Toda la gente, ahora y siempre, quiere ganar más y pagar menos. Nadie quiere que le suban los precios. Esto no es crisis social. Esto es el estado normal de toda sociedad. La crisis nace de que en Chile no hay autoridad.

En realidad, el único problema social real que hay en Chile es que el Estado dilapida la plata. La burocracia se lleva la mayor parte del gasto social. Acá el Estado y los políticos se quedan con una parte exagerada de la torta y esa es la única crisis social real que hay. El país financia una “extrema izquierda dorada” con plata fiscal, mientras se destruye el Estado de Derecho (”rule of law”), porque no se aplican las layes. Así es que terminen con el cuento del “malestar social” y de que hay que cambiar el modelo, porque el modelo es lo que ha hecho mejor a Chile que lo que están los demás, y si lo cambian vamos a terminar como los demás, es decir, peor.