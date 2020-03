“No nos eximimos del daño causado a la población civil”: Partido Farc

La multiplicidad y la complejidad de millones de historias vividas durante el período de la guerra, nos ubican como nación en un universo de más de ocho millones de víctimas en una confrontación armada de muchos años, tiempo más que suficiente para haber cometido por parte de los actores directos y terceros miles de errores, daño y dolor a la población civil. La Comisión para el Esclarecimiento de la verdad debe aclarar y presentar un informe al país y al mundo que permita la construcción de un nuevo país y el buen vivir. (...)

Dicho relato de la Comisión de la Verdad, debe partir de un contexto histórico que tiene un hilo conductor en este desastre: un lastre estatal del terror y del asesinato político, causal que ha derivado unos hechos de dolor tangibles y dolorosos para una franja muy grande de la población y para varias generaciones. Todo lo anterior, a las Farc-Ep no nos exime de nuestras responsabilidades por el daño causado a la población civil, aún no siendo por acciones deliberadas, y otras cometidas por falta de formación política de algunos mandos, consultas a las instancias superiores y respuestas que por la deficiencia en las comunicaciones no llegaron a tiempo y en razón para tomar una decisión urgente, se cometieron graves errores. Esto no solo nos obliga a reconocer, pedir perdón, sino a resarcir, reparar prospectivamente a las víctimas.