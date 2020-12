El crecimiento económico también se construye desde la demanda: es más, sin demanda no hay producción, sin demanda no se genera empleo. A los economistas tradicionales no les gusta hacer énfasis en este aspecto del crecimiento del PIB y prefieren hablar del crecimiento económico desde el componente de la oferta.

(...) Así que incrementar de manera significativa el salario mínimo, como lo proponen hoy en 8,1 % las centrales obreras, tiene la virtud de incrementar la parte del consumo de los hogares...