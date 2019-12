Un alcalde que rebajó la inversión social y fracasó en el plan de seguridad

No es una mirada positiva. En administración pública, una alcaldía que baja la inversión social al 40 % y que deja la empresa pública más importante (EPM) con deudas hasta en el 56 % de sus activos, no es buena. Una seguridad que gastó toda la plata del mundo y no logró los resultados esperados. La explotación sexual de niños y adolescentes creció y el Programa de Alimentación Escolar (PAE) bajó 40 %. Es muy mala su gestión.

Medellín tiene una ventaja que es una desventaja: su presupuesto alcanza para todo. Entonces, su alcalde se puede dedicar a pagar ese show mediático. En las encuestas por ejemplo de Medellín cómo vamos se ve: una favorabilidad a veces del 84 %, pero se pregunta a la gente cómo va la ciudad y dice que mal. Producto de que se pagó mucho en imagen, pero se desinvirtió en bajar niveles de hambre y atender prioridades sociales. No hubo un acto del alcalde que no se convirtiera en show.

En crisis ambiental, hace dos años anunció medidas drásticas a las 7 a.m., y a las 8 a.m. bajó las medidas después de hablar con Fenalco. No había buenas intenciones con el medio ambiente y los que mandan son otros.

Con Hidroituango en la imagen y lo público, en medios, dio apariencia de buen manejo, pero en los debates de control político, con cifras e informes, se demuestra un gran desastre. Costará 5 billones más: las cifras borran con el codo lo que quiso hacer con la mano. No sabemos toda la verdad sobre Hidroituango. Alcalde de 4 puntos sobre 10.