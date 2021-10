200 años después

Las palabras de Nicolás Maduro invitando a los empresarios a ir a Venezuela a invertir son un verdadero monumento al cinismo. “Bienvenidos, colombianos y colombianas, venid a mí”, decía en una de sus alocuciones trasmitidas por televisión, “venid a nosotros con vuestras inversiones”.

Empezando por el tono. Ese espíritu alegrón no se compadece con las cifras divulgadas en los últimos días, según las cuales el 95 % de la población de Venezuela está en la pobreza y el 77 % en pobreza absoluta. Ni tampoco se compadece con la destrucción que ha sufrido el aparato productivo del país vecino como resultado de 22 años del experimento socialista de Chávez y Maduro.

Pero, sobre todo, es delirante su llamado si se tiene en cuenta que en esos 22 años han expropiado más de mil empresas, incluidas compañías colombianas y multinacionales, como Kimberly-Clark, Cemex y Kellogg. ¿Cuántas empresas tuvieron que acudir a los oficios de una reconocida política colombiana para que no les confiscaran sus activos?

Con razón, a la “invitación” de Maduro el presidente Iván Duque replicó: “Ahora salen a hablar de manera bella invitando a que lleguen los inversionistas a ese territorio. Que no pretenda el dictador borrar la historia”.

Pero, más allá de la pelea, la pregunta que muchos se hacen es: ¿qué hay detrás de la apertura de fronteras ordenada por Maduro y llevada a cabo por su vicepresidente Delcy Rodríguez cuando llegó y retiró los contenedores que bloqueaban el puente?

Lamentablemente, todo indica que hay más de oportunismo electoral que propósito de mejorar las relaciones entre los dos países o de llevarle bienestar a las poblaciones de la frontera. En las elecciones para elegir gobernadores en 2017, el régimen de Maduro perdió en cinco de los veintitrés estados. Uno de ellos, Táchira. Ahora, para las elecciones del próximo mes, quieren recuperar este estratégico estado. Tanto es así que Fredy Bernal, el chavista candidato a gobernador de Táchira, se encargó de reclamar el crédito en su Twitter diciendo que como “había prometido”, retiró los contenedores que bloqueaban el puente.

No sería raro tampoco, según información reciente de la agencia Bloomberg, que el régimen de Maduro esté dando un giro en medio del desespero por la bancarrota y esté buscando la entrada de todo tipo de empresas privadas para intentar salvar el naufragio. Incluso, dice Bloomberg, estaría entregando empresas clave, de las expropiadas y de las estatales en quiebra, a inversionistas privados.

Por otro lado, también hay que admitir que abrir una frontera que estaba cerrada desde hace seis años algo de alivio trae a una población fronteriza que ha sufrido demasiado por los caprichos de Caracas. Hay que recordar que fue el gobierno de Venezuela el que expulsó a los cónsules de Colombia y dio un portazo para cerrar la frontera en 2015. Todas esas medidas han ido en detrimento de la seguridad en la zona y del bienestar de sus habitantes, por no hablar de los riesgos de perder la vida que todos los días tantos corren al cruzar por los cientos de pasos ilegales, en donde impera la ley de los grupos criminales.

No es la primera vez que el dictador Maduro abre y cierra la puerta de la frontera como si fuera el garaje de su casa. De cualquier manera, lo único que está tratando de salvar es su pellejo.

No deja de ser paradójico que justo cuando estamos celebrando el bicentenario de la Constitución que se firmó en la ciudad limítrofe de Villa del Rosario y con la cual se creó la Gran Colombia, sellando la unión de lo que hoy conocemos como Colombia y Venezuela, los dos países no solo no han podido encontrar alguna armonía, sino que, por el contrario, cada día se agudizan sus diferencias