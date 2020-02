50 años de la CAN

Ayer en Cartagena se celebró el aniversario 50 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el bloque comercial conformado por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. La CAN fue la sucesora del Pacto Andino, cuyas bases surgieron en 1969 en el llamado Acuerdo de Cartagena. La idea original del pacto, firmado por los países mencionados más Chile, era que por medio de la integración y de la cooperación económica se podían superar las adversidades causadas por el débil desarrollo económico.

La noción de integración impulsada por la Cepal, llevó a la creación en 1960 de una entidad regional, la ALALC (Asociación Latinoamericana de Libre Comercio), en cuyo diseño se nota la influencia de los vientos de integración que venían de Europa. La ALALC pronto desilusionó a los países que la suscribieron, porque no tenía en cuenta las diferencias de desarrollo entre ellos y por las continuas crisis políticas que se presentaban en la región.

Surgió en ese momento la idea de crear bloques de países que tuvieran en cuenta las particularidades regionales, para más adelante pasar, una vez consolidado el comercio interregional, a la conformación de un mercado común latinoamericano. La idea de una ruta gradual de la integración se plantea en una declaración de los países andinos en 1966 en Bogotá, para posteriormente profundizarse con la suscripción del Acuerdo de Cartagena, que configura la unión aduanera. El punto más alto del nuevo bloque de integración se da en 1971, cuando Venezuela notificó a la ALALC su intención de acogerse al Acuerdo de Cartagena, lo que se hizo realidad en 1973.

Las dificultades no se hacen esperar. En octubre de 1976 se retira Chile, argumentando diferencias en las medidas económicas relacionadas con la adopción del libre comercio. Más adelante, la crisis de la deuda produjo una oleada de medidas proteccionistas con el fin de contribuir a solucionar la escasez de divisas, lo que afectó el proceso de integración comercial.

En los años ochenta y noventa en el siglo pasado se hicieron muchos esfuerzos por recomponer la institucionalidad de la integración andina, muy disminuida. Sin embargo, a pesar de los ajustes la integración no aceleraba. La realidad era que estaba en marcha una nueva visión que consideraba que no era necesario que la integración se diera primero entre países similares para posteriormente acercarse a economías más desarrolladas.

En virtud del cambio de percepción proliferaron los acuerdos individuales con Estados Unidos y otros países desarrollados, por parte de países miembros de la CAN; también surgió la necesidad de que esta última estableciera relaciones con iniciativas regionales como Mercosur y la Alianza del Pacífico, el camino de una integración abierta.

Actualmente, la CAN con sus cuatro países miembros (Venezuela perdió esa condición en 2006) basa su comercio a terceros en las materias primas, mientras que en su interior se transan los bienes agroindustriales e industriales, eso no es suficiente. La CAN debe enfrentar el reto de las realidades de los flujos comerciales modernos, basados en las cadenas de valor. La integración comercial al interior de la CAN se da entre similares y las exigencias en términos de calidad no son altas, lo que no es una buena noticia. De todas formas, existe una institucionalidad construida laboriosamente a lo largo de estos cincuenta años que debe facilitar esa labor urgente de integrar la CAN a las cadenas de valor y a los bloques económicos extrarregionales.