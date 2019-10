Al poder, para unir

Las grandes capitales ratifican el peso del voto de opinión favorable a candidatos que se presentan como independientes, mientras los principales departamentos se mantienen en la elección de representantes de amplias coaliciones políticas o de partidos con capacidad de organización.

La participación tanto en Antioquia como en Medellín se movió en los porcentajes tradicionales en las últimas décadas: 53 por ciento en el departamento, y un 50 por ciento en Medellín. Muestra de que, a pesar de la pluralidad de candidatos, no hubo elementos que jalonaran grandes masas de votantes adicionales a las que ya tienen por costumbre ir a las urnas. El voto en blanco también obtuvo sumas importantes: el 10,36 por ciento en Medellín (casi 82 mil votos) y el 13,26 por ciento en Antioquia (más de 300 mil votos).

En Medellín, aunque no era del todo impredecible por su tendencia ascendente en mediciones de intención de voto, sí fue sorpresivo para muchos el triunfo de Daniel Quintero. La ciudad lo conocía muy poco y se hizo visible con sus posturas frente a EPM y la crisis de Hidroituango. Luego abrió el abanico de propuestas y logró mover franjas de opinión que ayer le dieron una mayoría amplia.

Anoche el alcalde electo envió un muy oportuno discurso de unión. La clara mayoría obtenida por su propuesta no puede llevar a la exclusión de otra parte de la ciudad que prefirió otras opciones. El llamado es para que el nuevo alcalde y el equipo que lo vaya a acompañar sepan que gobiernan para todos, e igualmente para que los perdedores de las elecciones acepten los resultados con normalidad democrática: espacio a la autocrítica y a no atribuir a otros las propias responsabilidades.

Según el Estatuto de Oposición, el segundo en votación tiene derecho -no la obligación- de ocupar una curul en el Concejo. Alfredo Ramos podría encabezar la bancada de oposición, sabiendo además que el Centro Democrático es el más votado para listas del Concejo.

En Antioquia, por su parte, se confirmaron las previsiones. Una amplia coalición política lleva de nuevo a la Gobernación a Aníbal Gaviria. Aunque este tardó en definir sus aspiraciones, al final su campaña cogió fuerza. El hecho de haber sido atacado de forma tan recurrente por los otros aspirantes indicaba que era él a quien veían como el mayor contrincante.

Los partidos políticos tradicionales habrán de tomar nota del mensaje, que no es el primero ni será el último. Hay formas de hacer política frente a las cuales el electorado siente no solo cansancio sino rechazo. Nuevas formas se abren paso y los líderes más visibles tienen ante sí la evidencia de que no todo voto es endosable.

Así como el llamado para el alcalde electo de Medellín es a que no caiga en la tentación de las políticas polarizantes y disgregadoras, al nuevo gobernador Gaviria es a volver por la senda de la tolerancia a la crítica y de la templanza para aceptar que hay opiniones diversas. Cuidar que algunos de quienes lo rodean no contaminen de odio sus políticas ni hostiguen desde el poder a quien ejerza su libre derecho a la discrepancia. La cólera y la intemperancia frente a la crítica empañan el buen juicio y tuercen el camino de quien gobierna así esté lleno de buenas intenciones.

Con hechos, a partir del próximo primero de enero, demostrarán los nuevos elegidos sus capacidades de gobierno, su liderazgo para lograr grandes proyectos apuntalados por la voluntad común de progresar, de inspirar el trabajo de tantos sectores que esperan oportunidades de mostrar los enormes talentos de esta sociedad.