Alerta roja hospitalaria

“El pueblo chino no creará problemas, pero tampoco tenemos miedo, y no importa las dificultades o desafíos que enfrentemos, nuestras piernas no temblarán y nuestras espaldas no se doblarán”.

XI JINPING

Presidente de China, en un duro discurso ayer, en el que aseveró que “el mundo debe saber que no se puede jugar con China”.