Calidad del aire, tarea común

EMBAJADOR DE COLOMBIA EN URUGUAY, EN APRIETOS

Lo que Faltaba

EMBAJADOR DE COLOMBIA EN URUGUAY, EN APRIETOS

Muy incómoda la situación para el embajador de Colombia en Uruguay, Fernando Sanclemente Alzate, para la Cancillería y para el Gobierno. Que en una finca de propiedad suya y de su familia, en Cundinamarca, haya sido encontrado -y ya desmantelado por las autoridades- un laboratorio de producción de cocaína, ha puesto su nombre en medios de medio continente, asociando los sempiternos clichés del país en el exterior: funcionarios y asuntos de narcóticos. No hay acusaciones contra él, su honra no debe ser pisoteada. Ha dado explicaciones que, no obstante, no lograron parar la repercusión de la noticia.