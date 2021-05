Cesar los bloqueos (II)

Es un error controlar la protesta por medios no pacíficos

No entiendo las razones por las que el presidente Duque no se ha reunido con el comité del paro. No asistió a la reunión de ayer (lunes). Ya ellos han dejado claro en varias oportunidades que quieren hablar con el Presidente.

Mi compromiso (es) colaborarle al gobierno para superar la difícil situación...