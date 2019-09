Contraloría central recargada

Reforma no busca robustecer aparato burocrático alguno

El espíritu, la intención y el texto no dejan lugar a dudas sobre la diferencia, más que semántica, entre los conceptos de “control previo” y “control preventivo y concomitante”. El preventivo no será obligatorio, tendrá carácter excepcional y no tendrá efectos invasivos sobre la administración pública....