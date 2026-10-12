Los colombianos hemos visto cómo en estos dos meses del gobierno de Abelardo de la Espriella se les han dado golpes contundentes a las organizaciones terroristas del país.

La Fuerza Pública volvió por sus fueros y está retomando el control de muchas regiones. Es decir, quedaron “descongelados” los militares a los que el gobierno Petro tuvo maniatados con la Paz Total y los permanentes ceses del fuego que solo cumplía el Ejército y la Policía, mientras los grupos terroristas se fortalecían en el país.

La manera errática como se manejaron las conversaciones de paz con esas organizaciones quedó demostrada en unas grabaciones de Danilo Rueda, comisionado de Paz del gobierno Petro, quien, en un diálogo con uno de los comandantes del Clan del Golfo, le propuso detener la presión de los militares en los sitios de influencia de ese grupo. “Juguemos a los congelados”, dijo.

Por eso se han visto acciones contundentes en estos dos meses en La Guajira, en Santa Marta, en Cali y en otras zonas del país, que demuestran que sí se podía combatir a los delincuentes y que se sabía dónde estaban y operaban. A comienzos de septiembre se asestó un duro golpe contra uno de los cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, conocidos como los Pachenca, un grupo narcoparamilitar que tiene azotado el Caribe. En un operativo de la Policía fueron dados de baja Naín Andrés Pérez, alias Bendito Menor y su pareja Rosa Angélica Tarazona, alias la Bebecita, así como varios de sus escoltas.

Dos semanas después fue dado de baja José Luis Pérez Villanueva, alias El Cholo, segundo al mando de esa organización criminal, y está en la mira Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, jefe de los Pachenca. Su compañera fue capturada.

Esas acciones desencadenaron un paro armado de este grupo criminal en Santa Marta, en Ciénaga, Riohacha, Dibuya y la Troncal del Caribe, lo que llevó al gobierno a desplegar 2.500 uniformados en la zona. El país vio en vivo y en directo al presidente De la Espriella, con pistola al cinto, coordinar estos operativos en la capital del Magdalena. Era una demostración de fuerza y liderazgo, como no se había visto en el país, en la que quedaba claro que estas organizaciones serían perseguidas y que, como lo dijo el mandatario “les estaban respirando en la nuca”.

Luego de Santa Marta se dirigió a Cali a coordinar la Operación Iron, en la que más de 1.200 uniformados de la Policía y el Ejército intervinieron en seis comunas y 15 barrios con 85 órdenes de captura.

A ellos se suman las 105 extradiciones firmadas en este gobierno, siendo la de Geovany Andrés Rojas, alias Araña, la más significativa porque es el cabecilla de la organización Comandos de la Frontera, que opera en el sur del país y fue uno de los protegidos en el gobierno de Gustavo Petro, nombrado gestor de paz. Araña fue detenido en un trabajo conjunto de la Fiscalía y Estados Unidos en febrero de 2025 y tenía circular roja de Interpol por delitos de narcotráfico. Sin embargo, en un hecho muy controvertido el entonces comisionado de Paz, Otty Patiño, intervino para que no fuera capturado.

En lo que va corrido del gobierno de Abelardo de la Espriella se han realizado traslado de presos a cárceles de máxima seguridad y han disminuido a menos de la mitad los crímenes, los secuestros y la extorsión, comparados con los meses anteriores. Desde el 7 de agosto 114 personas han sido capturadas por secuestro y 390 por extorsión a nivel nacional.

Estos resultados contrastan con los vistos durante los cuatro años del gobierno de izquierda, con el fortalecimiento de los grupos al margen de la ley, que duplicaron el número de hombres en armas, con más de 50.000 homicidios, aumento de la extorsión, el secuestro y la expansión a más de la mitad de los municipios del país, con 1.110 ataques a la Fuerza Pública, 92 asonadas y 272 militares muertos.

Los diálogos de paz que emprendió el gobierno Petro con 12 organizaciones armadas entre ellas el ELN, la Segunda Marquetalia, el Clan del Golfo, las Autodefensas de la Sierra Nevada, el Estado Mayor Central, la disidencia más grande de las extintas Farc-EP, y las bandas criminales de Medellín, Quibdó y Buenaventura, entre otras, no produjeron ningún resultado. El proceso de la Paz Total se hizo sin método, sin estrategia, sin compromisos por parte de los grupos terroristas y con toda clase de gabelas por parte del gobierno.

Lo cierto es que la Fuerza Pública pasó de la zanahoria al garrote y eso parece que no tiene vuelta atrás.