¿El CEO más exitoso de la historia?

En su libro De cero a uno, el exitoso empresario de Silicon Valley, Peter Thiel, explica que hay dos tipos de empresas: las que crean algo completamente nuevo (de “cero a uno”) y las que toman una idea existente y la llevan a millones de personas (de “1 a n” o de “uno a muchos”). Ambas son necesarias, pero pocas veces una misma persona logra hacer bien las dos cosas.

Y, aunque suene menos taquillero, convertir una buena idea en un éxito global es igual de difícil. Pasar del invento a la conquista del mundo es un arte distinto, menos romántico, pero igual de decisivo. La referencia viene a cuento para hablar de Apple, un ejemplo claro de ello. La empresa acaba de anunciar que, tras 15 años como CEO, Tim Cook dejará su cargo y será reemplazado por John Ternus, actual jefe de ingeniería de hardware.

Steve Jobs, sin discusión, fue el cero a uno de Apple. Fue el creador detrás del Macintosh, el iPod, el iPad y, sin duda, el iPhone: cuatro categorías de producto que redefinieron industrias enteras, desde la música hasta las comunicaciones. Cuando Jobs murió en 2011, muchos pensaron que Apple no podría mantener su éxito, porque en teoría habrían muerto con él las ideas revolucionarias.

Pero ahí entró Tim Cook. Y aunque no tenía el carisma de Jobs ni lanzó un producto tan disruptivo como el iPhone, logró algo igual de impresionante: hizo que esas innovaciones llegaran a todo el mundo y generaran enormes ganancias. Se trata de una de las gestas empresariales más rentables documentadas en la historia en términos financieros, y posiblemente la del administrador corporativo más exitoso de todos los tiempos.

Si Jobs fue el genio creador, Cook fue el ejecutor sin igual: el “uno a n” que convirtió al iPhone en el producto tecnológico más rentable de la historia, a Apple por muchos años en la compañía más valiosa del mundo, y a sus cadenas de suministro globales en una obra de ingeniería emulada por toda la industria.

Los números lo muestran con claridad. Cuando Cook asumió, Apple valía unos 350.000 millones de dólares; hoy ronda los 4 billones, diez veces más.

Sus ingresos se cuadruplicaron. Antes facturaba 108.000 millones de dólares y hoy superan los 400.000 millones de dólares. Es decir, las ventas de esta empresa superan el PIB de Colombia, un país con más de 50 millones de habitantes, que ha oscilado en los últimos años entre 330.000 y 400.000 millones de dólares.

Sus acciones crecieron mucho más que el promedio del mercado (cerca de 1.900% frente a 500% del S&P 500). Además, devolvió enormes sumas de dinero a los accionistas: más de 800.000 millones de dólares, una cifra superior al PIB de la mayoría de países del mundo.

A Cook lo han llamado un CEO “aburrido”. Pero, en realidad, ese “aburrimiento” fue su mayor fortaleza. Se enfocó en ejecutar bien, organizó una cadena de producción global eficiente, llevando la manufactura del iPhone a una escala industrial sin precedentes con China como eje, construyó una división de servicios asociados al iPhone (como suscripciones y apps) que hoy aporta cerca del 40% de la utilidad bruta de la compañía. También posicionó la privacidad como bandera diferenciadora de su marca y mostró una habilidad diplomática inusual al navegar las relaciones con Pekín y Washington, bajo gobiernos tan disímiles como los de Xi Jinping y Donald Trump.

Hoy Apple cumple 50 años como una de las compañías más valiosas del mundo, con 2.500 millones de dispositivos activos. Cook deja la empresa en un punto alto. Sin embargo, su sucesor recibe un reto importante: la inteligencia artificial.

Mientras otras grandes tecnológicas invierten enormes cantidades de dinero en esta área, Apple ha avanzado con más cautela. Su propuesta, llamada “Apple Intelligence”, no ha convencido del todo. Algunos creen que esa prudencia es inteligente y le ahorra a Apple los costos hundidos de la actual ola de inversión en caso de que sea una “burbuja”. Otros piensan que Apple se está quedando atrás.

Aquí es donde entra John Ternus. Ingeniero mecánico de 50 años, 25 de ellos en Apple, sin la aureola de Jobs, pero con un perfil técnico profundo y un historial impecable, desde el hardware del iPhone, el iPad y los AirPods hasta la transición del Mac a Apple Silicon. Deberá decidir si Apple compite con sus propios modelos de IA o se conforma con cobrar peaje a los ajenos, y si encuentra una nueva categoría de tecnología que la devuelva al terreno del cero a uno. Pero difícilmente alguien volverá a igualar, en poco más de una década, lo que logró Tim Cook.