La humanidad está viviendo uno de esos momentos que producen pavor: las fotografías que circulan en las últimas semanas, de niños que no parecen tener ni un grano de arroz entre la piel y los huesos, son devastadoras.

El gobierno de Israel ha negado la existencia de esa crisis humanitaria. “Qué mentira descarada. No hay una política de hambruna en Gaza. Y no hay hambruna en Gaza”, dijo el domingo el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Mientras la portavoz de su ejército decía que las fotos son parte de una campaña de Hamás para crear “una imagen de hambruna, que no existe”.

A pesar de la negación, Israel acaba de anunciar medidas: el ejército comenzó a hacer pausas de 10 horas en los combates diarios en tres áreas pobladas de Gaza para permitir que entre ayuda humanitaria al área devastada por la guerra.

Al parecer se trata de una respuesta al hecho de que los aliados de Israel le pusieron finalmente una línea roja: países europeos, Naciones Unidas y hasta Donald Trump, quien se manifestó desde Escocia diciendo: “No estoy de acuerdo con Bibi (Netanyahu) en que no hay hambruna en Gaza. Por lo que veo en televisión, hay niños que están pasando mucha hambre. Lo que necesita ahora la gente de la franja es comida y seguridad, Israel tiene que hacer las cosas de otra manera, y se lo he dicho”.

El Programa Mundial de Alimentos dice que uno de cada tres palestinos en Gaza no comen durante períodos de varios días. La Organización Mundial de la Salud informa de 63 muertes relacionadas con desnutrición en julio, incluyendo 24 niños menores de 5 años, uno mayor de 5 y 38 adultos.

La indignación en el mundo por la hambruna que sufre la población gazatí no deja de aumentar y muchos se preguntan cómo se ha podido llegar a este punto. ¿Quién está usando el hambre como arma de guerra?

Todos los ojos se dirigen al gobierno israelí, aunque Hamas también tiene algo de responsabilidad.

Israel, en su propósito de acabar con Hamas, a partir de marzo bloqueó toda la ayuda humanitaria hasta el 19 de mayo cuando, por presión mundial, levantó parcialmente el bloqueo.

Pero no fue suficiente. La ONU y la red del IPC (la autoridad internacional en inseguridad alimentaria) le han advertido que no basta con permitir el paso de camiones; sin seguridad, combustible y libertad de movimiento, la ayuda no llega a quienes la urgen: se necesitan 500–600 camiones diarios, pero solo llegan unos cuentos y muchas cargas se estancan sin poderse mover.

Y ahí es donde entra a jugar Hamas, que ha sembrado el caos desde adentro y en zonas donde la autoridad colapsó, grupos armados ligados a este grupo han saqueado, desviado o vendido la ayuda humanitaria.

Las filas infinitas para conseguir cualquier tipo de ayuda se han convertido en una trampa mortal. Según la ONU, más de 1.000 palestinos han muerto a tiros intentando llegar a los cuatro emplazamientos designados para distribuir comida.

Las autoridades israelíes han permitido ahora el lanzamiento de ayuda desde el aire. Las fotografías de estos días (como la que se puede ver en la primera página de esta edición) muestran a cientos de hombres y mujeres corriendo por campo abierto polvoriento y cargando cada uno un bulto de los que caen del cielo gracias a los aviones surtidores.

Israel acusa a Hamas de provocar una escasez deliberada de alimentos y afirma que la ONU y grupos de apoyo mantienen unos 950 vehículos de ayuda en la frontera que no están trasladando a ese territorio. Y niegan la existencia de órdenes de disparar a los civiles que buscan comida. Mientras que la agencia de la ONU para los refugiados palestinos dice que sigue esperando que Israel deje entrar a Gaza la ayuda equivalente a 6.000 camiones que el organismo tiene esperando en Jordania y Egipto.

Vale la pena recordar que sobre el primer ministro Benjamin Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, penden sendas órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional el año pasado. se les acusa de responsabilidad penal conjunta por “el crimen de guerra de inanición como método de guerra; y los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos”.

Dicen quienes han seguido de cerca este conflicto enquistado a lo largo de los años, que la situación en Gaza nunca había estado peor. Arrinconar a la población dejándola sin agua, comida y medicinas es una de las tácticas más crueles de la guerra.

Matar de hambre a la gente, la hambruna organizada, es un crimen condenable y está clasificado como método de genocidio. António Guterres, secretario general de la ONU ha llegado a decir que los principios del sistema humanitario que conocíamos agonizan.

Las medidas que se han tomado ahora parecen ser meramente paliativas y solo alcanzarán a llegar a algunos pocos. Solo el fin de la guerra podrá acabar la pesadilla de millones de inocentes que se encuentran en medio del fuego de los terroristas de Hamás y el gobierno de Israel..