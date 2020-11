El Índice Nacional de Salud 2020

“A la verdad no le tenemos ningún temor, la verdad se necesita, pero que no traten ahora de (...) vincularse a la JEP para que gocen de ningún tipo de sanción carcelaria y del beneficio de no extradición”.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

Presidente de la República, al responder ayer las afirmaciones del paramilitar Salvatore Mancuso según las cuales el presidente “no quiere que se sepa la verdad”.