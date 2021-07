El mensaje presidencial

“De repente sentí un golpe muy fuerte por mi parte trasera y ahí perdí el conocimiento. Cuando me encontraba en la clínica me mostraron el video, un hombre me había atacado de manera cobarde por las espalda”.

AGENTE DEL ESMAD DE LA POLICÍA

Declaraciones de la mujer policía que fue atacada brutalmente por la espalda por un hombre durante las marchas del pasado 20 de julio en Medellín. Quedó inconsciente y tuvo que ser hospitalizada.