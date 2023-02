Un tema en el que viene insistiendo el presidente Gustavo Petro es dejar en manos de las comunidades varios de los negocios y obras que realiza el sector privado, para darle participación al “pueblo”; “disminuir los costos” y “democratizar” su uso.

En el Plan de Desarrollo el gobierno hace énfasis en el empoderamiento de las comunidades y en permitirles mayor participación en la construcción de vías, proyectos de energía renovable, programas de alimentación escolar y hasta en instalación de fibra óptica.

Precisamente sobre este último punto Petro estuvo en un evento en el resguardo indígena de Pueblo Nuevo en Caldono, Cauca, para impulsar las redes comunitarias de internet. El presidente quiere que este modelo se replique y que la instalación de la fibra óptica la realicen las juntas de acción comunal y no los grandes operadores privados

Lo mismo ocurre con la construcción de carreteras. El presidente quiere que los cabildos y municipios, a través de juntas de acción comunal campesinas, construyan vías terciarias —las que comunican municipios y veredas y que en su mayoría se encuentran en mal estado—. El gobierno dice que tiene 8 billones de pesos para lo que ha denominado “Caminos Comunitarios para la Paz” con el fin de intervenir 33.102 kilómetros de vías terciarias, es decir, el 23% del total de las vías rurales.

Y en materia de energía, Petro anunció que estarán disponibles 70 millones de dólares para las “Comunidades Energéticas”: habitantes de pueblos indígenas y veredales podrán presentar propuestas para el desarrollo de energías renovables no convencionales, como la instalación de paneles solares, con el fin de que puedan generar su propia energía. Es lo que el mandatario llama “democratizar” para frenar lo que considera el abuso de seis grandes generadoras de energía con las tarifas del servicio de luz.

Todas esas iniciativas sin duda son loables, bien intencionadas y esperamos que traigan verdaderos beneficios a las comunidades qué tanto lo necesitan. Sin embargo el presidente Petro no parece tener claro que en casos como el del internet ya las comunidades lo están haciendo de tiempo atrás: en los municipios de Silvia y Caldono, desde donde dio su discurso y donde tienen acceso a internet gracias a la instalación de una red comunitaria llamada “Jxa’h Wejxia Casil”, que significa “Red del viento”, construida por miembros del pueblo Nasa y la cooperativa de excombatientes de Caldono, sino también en muchos otros puntos del país. La ministra de las TIC, para explicar cómo se aplicaría la propuesta del presidente Petro, así lo reconoció: “Una de las posibilidades es lo que ya existe que son las redes comunitarias de internet o los pequeños prestadores de internet, los cuales ya tienen fibra óptica en las regiones”.

E incluso, en el caso de las vías terciarias, desde el Gobierno de Uribe con su Plan 2.500 se propuso construir las vías rurales con la participación de las comunidades. El balance no fue el mejor, algunas carreteras inconclusas y otras mal hechas. Por supuesto, el que los resultados no hayan sido los mejores no quiere decir que no se pueda volver a intentar.

¿Qué tan capacitadas están las comunidades para construir vías o tender fibra óptica? Caso a caso se podrá ir viendo, porque, por supuesto puede estar mejor calificada una comunidad que los contratistas del escándalo de Centros Poblados.

La politiquería y la corrupción parecen darle la razón a Gustavo Petro de que es mejor intentar hacer las obras con las comunidades. Sin duda, suena mejor darle el contrato de conexión de internet de las escuelas a la Junta de Acción Comunal del pueblo que a Emilio Tapia y sus secuaces. Pero también es cierto que una firma de ingeniería que tenga la mejor preparación y administre bien los recursos, probablemente construirá mejor la carretera, que una pequeña comunidad; podrá hacer el proceso de contratación de manera más expedita, y sobre todo, si los contratos se hacen bien, podría tener ahorros de escala mayores.

Esperemos a ver cómo resulta el primer proyecto que se hará con la participación de las comunidades, la construcción y rehabilitación de 36 kilómetros de la vía Neiva-San Luis-Palermo, en Huila, en el que participarán 10 juntas de acción comunal y que demandará inversiones por 10.000 millones de pesos.

En el caso del internet las comunidades podrían hacer el tendido de fibra óptica, en el último tramo, a las casas, pero llegar con esta tecnología desde las capitales hasta los sitios más recónditos no cabe duda de que es un tema especializado, que requiere inversiones multimillonarias, y debe ser realizado por expertos en telecomunicaciones.

El presidente Petro dijo en el evento de Caldono: “Esto no es comunismo, esto se llama democracia. Democracia es que cualquier persona, hombre o mujer; niño, joven o viejo, indígena, mestizo o blanco, negro o negra, pueda ser realmente todos los días el verdadero dueño del poder”.

La apuesta de empoderar a las comunidades para el desarrollo de obras puede sonar interesante. Y en ciertos casos es recomendable que sean ellas las que construyan las obras para su propia comunidad.

Lo que no suena bien es insistir en una guerra de clases en la cual hay unas empresas poderosas malas y unas comunidades buenas. Ni todos los contratistas son malos ni todos los líderes comunales son buenos. De hecho, en Colombia hemos sido testigos de como líderes comunales, a la hora de utilizar recursos públicos, pueden terminar tan enredados como los corruptos de cuello blanco.

Ver el mundo tan en blanco y negro le hace daño a los avances que Colombia ha hecho como sociedad, al conocimiento especializado que permite un desarrollo más adecuado, y sobre todo al espíritu de un país que con esa directriz en tono de pelea del gobernante puede llevar a conflictos injustos e innecesarios.

Así como no se debe estigmatizar a la empresa privada tampoco debe menospreciarse la capacidad de las comunidades. Lo mejor siempre será sacar lo mejor de una y otra, poner a jugar a los más íntegros y ponerlos a trabajar juntos