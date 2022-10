En la Hidroeléctrica de Ituango se están acumulando tantos errores a la hora de tomar decisiones que ojalá no se configure un desastre de índole administrativo que produzca estragos iguales o peores que la contingencia natural del 2018.

Esta es la hora en que EPM no sabe cuándo entrará a operar Hidroituango. Primero anunciaron que el 26 de julio, y después que el 15 de octubre, pero ya las dos fechas pasaron y nada. Más aún, hoy no tienen claro si las dos primeras unidades de generación estarán listas para el 1 de diciembre, que es el plazo perentorio para cumplir con el compromiso con el sistema interconectado nacional.

Que un proyecto de esta envergadura tenga que extender los plazos no es extraño, pero lo que no deja un buen sabor, lo que da una idea de falta de seriedad, es que se hayan lanzado fechas tentativas al azar. Como cuando se les ocurrió decir que el 26 de julio, como quien se saca una carta de manga, para que coincidiera con el día del cumpleaños del alcalde Daniel Quintero.

Un equipo de expertos internacionales visitó la obra hace dos semanas, están haciendo una revisión para los seguros de operación, y tres de los cuatro especialistas dijeron que ven muy difícil que la hidroeléctrica se prenda este año.

Ojalá, por el bien de todos, sea un pronóstico equivocado, y sí comience a operar pronto. Curiosamente los contratistas a quienes el alcalde Quintero les ha declarado la guerra, encargados de la construcción de las obras físicas, no son los de la demora.

No encender las turbinas 1 y 2, a más tardar el 1 de diciembre, implica, para EPM, acumular muchas más pérdidas. Primero, le tocaría pagar cerca de 850.000 millones de pesos porque se ejecutaría la garantía por incumplimiento. Segundo pierde el privilegio del cargo por confiabilidad que se ha calculado en 30 millones de dólares al año, por 20 años (unos 2,7 billones de pesos).

A esa cuenta se le puede sumar la fortuna que EPM dejó de cobrar en lo que bien podría llamarse la ‘tumbada’ de los seguros. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, denunció que los seguros estaban contratados por cerca de 15,5 billones de pesos de hoy, y que el acuerdo que hizo EPM con las aseguradoras fue por 4,3 billones de pesos. De manera que se pudieron perder hasta 11,2 billones de pesos, porque todavía no estaban calculados todos los daños.

El encargado de firmar ese acuerdo fue el gerente de EPM, Jorge Carrillo, y contó con el visto bueno de la Junta Directiva, presidida por el alcalde Daniel Quintero. La denuncia del gobernador debería haber dado lugar a una investigación por detrimento patrimonial. Sin embargo, todo indica que las Contralorías no aplican por esta época en la ciudad.

Y como si todo ese estrés financiero fuera poco, en EPM tampoco saben -o por lo menos no han anunciado- quién va a seguir construyendo la hidroeléctrica. A los constructores originales, el consorcio CCCI, se les termina el contrato este 30 de noviembre, para ese día deben haber entregado las obras civiles de las unidades 1 y 2. Se supone que desde agosto hasta noviembre se surtiría la fase de empalme de la obra, entre el constructor entrante y el saliente, pero hoy no hay con quien hacer ese empalme.

La construcción de las unidades de generación 3 y 4 pinta aún más complicada. O al menos, EPM no ha dado pistas de qué piensa hacer. No les permitió a los contratistas actuales trabajar sobre ellas y tampoco las incluyó en la licitación de la segunda fase, la de las unidades 5 a 8. Con el agravante de que la 3 y la 4 tienen que entrar a operar el año entrante. Y de no hacerlo también tendrían que pagar una multimillonaria garantía.

La licitación de la 5 a la 8 también está en veremos. Esta semana se aplazó por quinta vez la fecha de entrega de las ofertas para el 4 de noviembre. Como ha informado este diario, los únicos que han mostrado algún interés son los chinos de Yellow River, y se han mostrado algo reacios en las preguntas que han hecho durante el proceso.

Con todo lo expuesto, bien se podría decir que Hidroituango ha sufrido una suerte de descalabro. Su segundo descalabro. Seguramente, los técnicos de EPM en la obra le han metido alma, vida y sombrero a su construcción, pero el ruido que se ha creado desde el piso 12 de la Alpujarra, la pelea mediática que desató la Alcaldía para desacreditar a los contratistas, todo el tiempo que se invirtió en demandarlos y todo el desgaste que ha tenido EPM con una licitación que no ha podido sacar adelante en dos años, sin duda hicieron perder concentración en lo realmente importante que es terminar la obra.

El alcalde Quintero encontrará una narrativa para hacer parecer menos grave lo que está pasando o para echarle la culpa a cualquier otro. En los últimos días intentó, vía sus aliados, decir que había ‘plan tortuga’, pero muy pronto sacaron del juego esa narrativa. Luego, el propio alcalde desesperado, dijo que “las ratas” querían que se cayera Hidroituango. Ahora, están dedicados a justificar la demora como un asunto de prevención de riesgos.

Ojalá, y por el bien de todos, los problemas se puedan solucionar y esta obra que debe ser orgullo de todos los antioqueños y del país entero salga adelante sin más contratiempos.