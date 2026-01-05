Elecciones claves del 2026

Si 2025 fue un año intenso en materia electoral, el que acabamos de empezar se perfila como uno igual o incluso más relevante en esta materia. De norte a sur y de este a oeste los ciudadanos del continente americano se preparan para tomar decisiones que tendrán un impacto profundo en su futuro inmediato.

El año pasado se dieron elecciones presidenciales en distintos lugares del mundo. En Chile se produjo una contienda clave para el rumbo del país tras el remezón institucional que siguió al Estallido Social de 2019, y también, en medio de un clima de incertidumbre política, en Ecuador. En Bolivia, además, las elecciones marcaron un giro político al poner fin a casi dos décadas de predominio de fuerzas alineadas con Evo Morales. Además se realizaron, entre otros, comicios en Alemania que fueron relevantes para la orientación de la principal economía europea, en un contexto de guerra en Ucrania y de reajustes geopolíticos tras el cambio de liderazgo en Estados Unidos. De igual manera en Canadá, donde la campaña estuvo fuertemente marcada por la pregunta sobre cómo gestionar la relación futura con el gobierno de Trump.

Y así llegamos al 2026, donde la prioridad es obvia: las elecciones presidenciales y legislativas colombianas, que merecerán una atención especial en las páginas editoriales de este periódico a lo largo del año. En ellas se juega, en buena medida, el rumbo del país, después de un gobierno de Gustavo Petro que ha buscado llevar al límite la separación de poderes y los principios de la democracia liberal consagrados en la Constitución de 1991. No solo los colombianos, sino también la comunidad internacional seguirán de cerca cómo se define el futuro de una de las democracias más estables del continente, hoy sometida a su mayor tensión en décadas.

Sin embargo, más allá de lo local, hay otras elecciones que también merecen seguimiento. Procesos en países que, por su peso político y económico, serán determinantes para el entorno regional y el futuro geopolítico de Colombia.

En octubre de este año, Brasil celebrará elecciones presidenciales, legislativas y regionales en un escenario de marcada fragmentación partidista y persistente polarización. Lula, el actual presidente de izquierda, ha dado señales de que podría buscar un cuarto mandato, pese a que una parte relevante de la opinión pública considera que, por su edad, sería conveniente un relevo. Su gobierno llega a la campaña con un repunte reciente en popularidad, explicado tanto por el énfasis en programas sociales —objeto de debate por sus efectos fiscales— como por la coyuntura que atraviesa la oposición.

En ese reordenamiento incide la situación del expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años de prisión por su rol en el intento de revertir el resultado electoral de 2022, lo que ha obligado a la derecha a reorganizar su liderazgo. La candidatura opositora sigue abierta: Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente, ha sido señalado como posible sucesor, aunque enfrenta resistencias en el centro-derecha y niveles de apoyo aún inciertos. En paralelo, ha ganado visibilidad Tarcísio de Freitas, gobernador de São Paulo y exministro, a quien varios analistas ven con capacidad de ampliar la coalición opositora hacia sectores moderados. Una eventual candidatura suya podría modificar el equilibrio de la contienda.

¿Logrará Lula un cuarto mandato y consolidarse como la figura política más influyente de la historia reciente de Brasil, o se impondrá una alternativa de derecha, en línea con las tendencias que han aparecido en otros países de la región?

Más al oeste, Perú llegará en abril a nuevas elecciones presidenciales en medio de una prolongada inestabilidad institucional. En la última década el país ha tenido una sucesión acelerada de mandatarios y episodios recurrentes de crisis entre Ejecutivo y Legislativo, incluyendo la destitución y encarcelamiento de Pedro Castillo tras su intento de disolver el Congreso, y la reciente salida de Dina Boluarte. El gobierno interino de José Jerí busca administrar la transición hasta los comicios, en un escenario marcado por fragmentación partidaria y alta desconfianza ciudadana.

La seguridad y el avance del crimen organizado se han convertido en uno de los ejes del debate público, con un aumento de la preocupación por extorsiones y homicidios. En ese contexto, han ganado espacio figuras como la de Rafael López Aliaga, alcalde de Lima, quien aparece bien posicionado en algunas mediciones de intención de voto. Su perfil combina discurso de “mano dura” y una narrativa crítica del establecimiento, lo que conecta con sectores que demandan respuestas rápidas.

Sin embargo, lo que sigue predominando en el país es la fragmentación y el desprestigio de la política tradicional. La pregunta es si Perú vivirá también un viraje hacia una derecha más “tradicional”, impulsado por la creciente percepción de inseguridad, o si terminará imponiéndose una alternativa populista y antiestablecimiento que ponga en riesgo el futuro de su democracia.

Finalmente, en Estados Unidos, las elecciones legislativas de noviembre serán determinantes para el balance de poder durante el segundo mandato de Donald Trump. El control del Congreso está en disputa y la Cámara de Representantes aparece como el escenario donde los demócratas tendrían mayores opciones de avanzar. La campaña, además, estará marcada por el debate económico —en particular, costo de vida e inflación—, pues en 2026 podría verse con mayor claridad el efecto de medidas como los aranceles en el bolsillo de los ciudadanos. ¿Será un revés o una ratificación para el presidente Trump?

Cualquiera que sea el resultado, servirá para medir si la agenda e impronta ideológica de esta administración logra consolidarse en Washington, un factor que influirá directamente en el papel de Estados Unidos en el mundo y, por extensión, en la relación con Colombia.