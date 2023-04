Del presidente para abajo, este gobierno y sus seguidores, parecen estar obsesionados con un mensaje extremadamente dañino para el país: que nuestros males son culpa de los empresarios. Si la salud no funciona – cosa que además es falsa – es porque está en manos de “especuladores privados”. Si muy poca gente se pensiona es porque el sistema “se le entregó” a fondos privados – no dicen que es por la informalidad causada por nuestras absurdas y costosas leyes –. Si estamos en crisis de transporte aéreo, la prioridad no es abrir las puertas y los cielos para que entren nuevas empresas a prestar el servicio, sino “fortalecer” la aerolínea estatal.

Colapsa un puente, y las barras bravas insinúan que su caída –a pesar de que fue construido por el Estado – es culpa de un privado. El último de estos casos vino del ministro de Hacienda, quien en un trino sugirió que la culpa de la inflación es de los empresarios. Y el presidente no pierde la oportunidad de meter algo de cizaña diciendo que el Banco de la República debe dejar de ayudar a los bancos con su emisión de bonos – lo cual es engañoso –.

Durante la campaña, Petro llegó a afirmar que sólo el Estado podía prestar los servicios fundamentales para la sociedad, ignorando el papel que muchas empresas tienen en la prestación eficaz de ellos.

Es como si él y sus seguidores vivieran soñando con un país que solo está en teorías trasnochadas como la de El Capital que fue escrito hace 155 años, la cual intentaron poner en práctica cerca de 60 países y la gran mayoría, por no decir todos, fracasaron. La Unión Soviética, Cuba y Venezuela son ejemplos cercanos de ese fracaso histórico. Decía Marx que la explotación de los trabajadores es el principio del capitalismo y que eso provocaría su derrumbe. Pero, con el perdón de Marx, ha pasado todo lo contrario, los países con capitalismo más avanzado son los que ofrecen mayores garantías y bienestar a sus ciudadanos.

Petro ha tratado de moderar su corazón comunista. Y hay que decir que, en algún porcentaje, lo ha logrado. En su discurso de posesión dijo querer afianzar el capitalismo y hasta ahora sus decisiones no han sido completamente traumáticas. Pero en la práctica no desaprovecha oportunidad para ir creando un Estado macrocefálico: la reforma a la salud estatista, el intento de intervenir la regulación de energía, el control de precios a tiquetes aéreos o a los servicios públicos, por mencionar algunos. En esa idealización del Estado, Petro ignora olímpicamente la larga lista de casos de corrupción, politiquería e ineficiencia en las entidades públicas.

Una sociedad se da un tiro en la cabeza si sataniza a quienes producen lo que ella necesita y generan los empleos que requerimos. Basta repasar lo que ocurrió en Venezuela cuando todo tipo de medidas contra la empresa privada socavaron el aparato productivo al punto del desabastecimiento y hambre en su población.

En Colombia, la inmensa mayoría de las empresas son pequeñas. En el caso de Antioquia, de las más de 220.000 empresas, el 89% son micro y el 8% son pequeñas. Hoy por hoy (y no en 1867 cuando se escribió El capital) tal vez no hay nada más social que un empresario. Empresa no es lo mismo que riqueza: empresa es poner el patrimonio en riesgo para generar empleo y ofrecer los bienes y servicios que una sociedad requiere.

Que algunos empresarios logren mayor éxito que otros no puede ser ningún pecado. ¿Por qué condenar a uno si tuvo una idea que resolvió un problema o una necesidad de la gente, y de paso generó empleos y recursos para el fisco? Tenemos es que aplaudirlo y agradecerle.

Las mil empresas más grandes del país crearon el 77% del Producto Interno Bruto. Con la propaganda antiempresas ¿qué pretendemos? ¿Acabar con el aparato productivo y con la riqueza que este distribuye por los vasos capilares de la sociedad?

Las empresas son ‘culpables’ del 86% de los empleos en el Valle del Aburrá, pagan el 95% del total de impuestos del país – según la Dian –, y son las que llevan nuestras ideas y productos a los mercados mundiales. En Antioquia hay 5.757 que exportan e importan.

Pero además, algo muy importante: es a través de las empresas que se genera el mayor aporte a la seguridad social que como su nombre lo indica es la estabilidad del ser humano y de la familia. Lo que necesitamos son más y mejores empresas, más capitalismo y más capitalismo consciente.

¿Si las empresas son tan malas, con qué piensan reemplazarlas? Si la respuesta es “el Estado” ¿cómo van a financiar ese Estado si no es con los impuestos que pagan las empresas?

Mientras el Gobierno trata de consolidar un cese al fuego bilateral con las bandas criminales, al país tal vez le podría beneficiar de manera más urgente que Gustavo Petro se reconcilie, en lo profundo de su corazón, con los empresarios que son quienes han construido muchas de las mejores cosas del país.