FF. AA.: acabar divisiones y juego desleal

La defensa de la integridad y la legitimidad de las Fuerzas Armadas (Fuerzas Militares y la Policía) no va a ser adecuada ni eficaz si se fundamenta en la negación de los graves hechos que se han ido descubriendo –de nuevo–, ni si se limitan a decir que hay que mirar para adelante, y que para atrás solo hay que hacerlo cuando se trate de agradecer los servicios prestados a la nación.

Tampoco tiene credibilidad ya reducir los gravísimos problemas de corrupción interna y de divisiones entre bandos a la existencia de “manzanas podridas” que, por sí solas, según inveterado discurso, no empañarán la labor de todo el conjunto de las fuerzas. Porque resulta que sí lo empañan, y de la peor forma posible: la que deriva de la desmoralización interna de los miembros honestos y que sí están a la altura del honor militar y policial. Desencantados de ver que la corrupción gana la partida, pierden todo incentivo para hacer prevalecer la dignidad del uniforme.

El escándalo que surge de las revelaciones periodísticas por actividades ilegales e irregulares de la inteligencia militar no es un escándalo periodístico. Es institucional, en cuanto revela una realidad, que no es invento de la prensa: las graves fallas que están ocurriendo al interior de las instituciones castrenses, así como también en las de la Policía, enredada igualmente en inacabables expedientes no resueltos en materia de contrataciones y gastos cuestionables.

Los episodios del año pasado, que incluyeron relevos en la cúpula militar, los de comienzos de este 2020 y los más recientes sobre los “perfilamientos” a personas que pretenderían hacer pasar como una especie de adversarios del Gobierno, con los delicados riesgos que eso entraña para las personas afectadas, han puesto de presente también las grandes y graves fracturas internas entre la línea de mando.

Ayer el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, en entrevista a El Tiempo, entre bastantes declaraciones retóricas, lo admitió de forma clara: “La división existe. Hay que acabarla. Aquí lo que importa es la institución, no las individualidades. El que crea que un sector pasa sobre el otro no está ni tibio”. Y reconoce también que hay “filtraciones delincuencia les” para truncar carreras y remezones en la pirámide del mando.

Ayer, el ministro intervino ante la alta oficialidad y, aparte de reiterar el apoyo del Gobierno a las Fuerzas Armadas, les dijo a los generales que es prioritaria la cohesión dentro de la institución y que “será implacable” ante hechos contrarios a la ley. Los uniformados, sean de la alta oficialidad o de la sufrida tropa, toman nota de las palabras de sus superiores civiles pero tienen en cuenta y acatan, ante todo, la validez de los hechos y los actos. Discursos han oído muchos. Ejecutorias de respaldo efectivo a los miembros que cumplen la ley y el juramento de ser leales a los valores y principios de la vida militar, tal vez menos. Y eso es justamente lo que esperan: hechos, decisiones, resolutividad, firmeza, valor, transparencia, justicia.

Acabar ese juego desleal de bandos y guerras internas debe ser tan importante para el presidente y el ministro de Defensa como la propia gestión del coronavirus. De lo contrario, se les va a escapar el control y el mando de las Fuerzas Armadas y con ello, vendrá la frustración acumulada de otro período en el cual no hubo cumplimiento posible de los objetivos fundamentales que a ellas les fija la Constitución.