FF. AA.: caídas que hay que revertir

Ecos y Comentarios

Debate desenfocado contra la Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez

Al conocerse que un hermano de la vicepresidenta de la República estuvo condenado por narcotráfico y pagó la pena en EE.UU., han surgido dos debates: 1) Si debió haber informado eso antes de someterse a votación popular. 2) Si debe renunciar al cargo.

Hubiera sido deseable que lo informara, aunque no imprescindible. El desempeño de sus funciones y la honradez en el manejo de recursos no dependían de ese dato.

En cuanto a si debe renunciar: claramente no. La responsabilidad de quien vulnera la ley es personal, no se extiende a sus familiares. Y aquí no puede hablarse tampoco de ningún tipo de complicidad, cuando lo que hubo fue solidaridad filial. Otros importantes funcionarios han sufrido la misma tragedia.