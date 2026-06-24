Francia y Minigualdad: más pena que gloria

Uno de los tantos símbolos por los que será recordado el gobierno de Gustavo Petro es el Ministerio de Igualdad. Lo creó, en buena medida, para darle una plataforma propia a la vicepresidenta Francia Márquez. No estaba convencido: tanto así que se demoró varios meses en darle el aval y solo lo hizo para resolver el conato de crisis política de ese momento.

Había grandes expectativas sobre el papel de Francia en dicha cartera y en el gobierno del cambio. Pero quedó en deuda. Las ejecutorias fueron escasas. La Vicepresidenta se quejó de que le habían entregado un ministerio para empezar de cero. El Presidente mantuvo activas todas las otras entidades que cumplían iguales o similares funciones: como el Departamento de Prosperidad Social. Y la Igualdad, en solo tres años tuvo cuatro ministros. Incluido el que pidió que lo llamaran “ministra” para poder cumplir la cuota de mujeres.

A Francia se le cuestionaron algunas actuaciones como el viaje en 2023 a África con una comitiva de 53 personas, entre las que se encontraba su pareja, para establecer relaciones diplomáticas con Sudáfrica, Kenia y Etiopía. En ese momento dijo que en el país se debería enseñar suajili. También fue noticia cuando trajo a Colombia al príncipe Harry y su esposa Megan Markle, porque los había visto en un programa de televisión y le llamó la atención lo que dijeron.

Así pues, al expedir ayer el decreto que oficializa su liquidación y da un año de plazo para terminar este proceso, el Gobierno le está dando un entierro de tercera al Ministerio de la Igualdad y la Equidad, una liquidación silenciosa de una de las apuestas más emblemáticas del gobierno, y más de 600 empleados quedaron en el aire.

Desde el momento de su creación generó muchos cuestionamientos por la gran carga burocrática que tendría: cinco viceministerios, 21 direcciones técnicas, ocho asesores y un presupuesto inicial de 1,3 billones de pesos. Su baja ejecución fue una de las principales críticas.

Y el destino del Ministerio de la Igualdad también frustró la promesa de lo que significaba la llegada de la primera mujer afro a un cargo de tanta importancia como la Vicepresidencia de la República. Francia Elena Márquez Mina, nacida en Suárez, Cauca, uno de los departamentos con mayores conflictos sociales y de orden público, se convirtió en una revelación en las elecciones de 2022 al registrar la mayor votación de las consultas de las tres coaliciones de ese año, con 783.163 votos.

Sin embargo, hay que reconocer que Petro no le dio el respaldo y la visibilidad que correspondía a su cargo. La fue relegando y era muy displicente con la vicepresidenta. El desahogo de Francia llegó el 4 de febrero de 2025 en el famoso consejo de ministros que más pareció un ‘reality’ televisado. Esa noche estalló. Denunció la falta de respeto de la entonces jefa de gabinete y mandamás de la Presidencia, Laura Sarabia, con ella, dijo que le habían entregado un ministerio de papel, sin los recursos ni la estructura necesaria para su funcionamiento y que ella lo había puesto a andar desde cero, aseguró amargamente que sus tías le habían reclamado que en su tierra la seguridad estaba mejor que antes de que asumiera este gobierno, y cuestionó duramente el ingreso de Armando Benedetti al Gobierno.

En ese momento se profundizó su caída y las estrellas que brillaron a su favor en las elecciones se apagaron. Veinte días después anunció su salida del Ministerio, dijo que su vida corría peligro y que denunciar la corrupción tenía sus consecuencias. Luego, en un evento en Cali, afirmó que su tarea como vicepresidenta no había sido fácil “con un gobierno que practica el racismo y el patriarcado”. Eran palabras fuertes para el gobierno del cambio y para alguien que decía que iba a gobernar para los nadies, para los colombianos marginados, para los afros, para los indígenas, para la población LGTBIQ+.

Después de la salida de Francia, Petro nombró otros tres ministros que no dejaron ninguna impronta. Designó a un líder afrodescendiente a quien le dijo que ningún negro no iba a decirle si podía nombrar ministro a un actor porno. Después nombró a ese actor porno y lo reemplazó por un líder indígena. Y ninguno hizo nada significativo.

Francia, como el Ministerio de la Igualdad, pasaron sin pena ni gloria estos cuatro años, una lástima para las poblaciones que esperaban un verdadero cambio y que por fin las tuvieran en cuenta.