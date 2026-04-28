¿Hasta cuándo aguanta el mundo sin el estrecho de Ormuz?

Las perspectivas económicas mundiales no son esperanzadoras, y no lo decimos nosotros, sino la mismísima directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien hace unos días advertía que hay que prepararse para lo peor. Después del impacto del covid-19, la guerra en Ucrania y las tensiones geopolíticas, lo del estrecho de Ormuz coge debilitados a muchos países.

Y son precisamente los ciudadanos y las empresas de esas naciones que no tienen reservas energéticas, que importan energía, que tienen poco margen fiscal y que están muy endeudados, los que van a sufrir más el impacto del conflicto en Oriente Medio. La clave va a estar en cómo equilibrar la inflación sin sofocar el crecimiento, y en ese sentido, los bancos centrales serán fundamentales en el manejo de la crisis.

En Europa, preocupa la posibilidad de una estanflación (inflación sin crecimiento), mientras que en Estados Unidos el intenso repunte de la inflación, que pasó del 2,4% al 3,3% en tan solo un mes, genera inquietud. Y el asunto puede empeorar a medida que la guerra en Irán se prolongue. Si los bancos centrales —en el caso colombiano, el Banco de la República— se ven obligados a subir mucho los tipos de interés para frenar los precios, la recomendación del FMI es que el margen fiscal del que disponga cada gobierno se dirija a proteger a los ciudadanos y a las empresas más vulnerables.

Cualquier medida que se tome, cualquier decisión que se aplique, tendrá mucho que ver con lo que suceda en el estrecho de Ormuz, por donde antes fluía un 20% del petróleo mundial que ahora no llega a las refinerías. Se calcula que en las aguas del golfo Pérsico hay 426 petroleros prácticamente varados desde el pasado 28 de febrero. El conflicto bélico en Oriente Medio ha provocado ya una escasez mayor que muchas otras de suministro en el mercado energético global, lo que puede tener graves consecuencias.

En el caso americano, el impacto en el costo de productos y servicios ya es tangible. En lo que va de esta guerra, el galón de gasolina, que estaba a 3,78 dólares el litro, ha subido más de un dólar, hasta los 4,16 dólares. Desde 1957 no se veía un aumento mensual semejante. Y el malestar entre la población crece porque para los norteamericanos, así como para el conjunto de la economía de ese país, el precio de la gasolina es un factor extremadamente sensible debido a que cualquier desplazamiento que realizan lo hacen utilizando el carro. Aunque Estados Unidos es el primer país productor de petróleo del mundo, lo que da mucho qué pensar al resto de países.

Sectores como el de la aviación observan con gran preocupación lo que está ocurriendo en Irán por el riesgo real de escasez de combustible. En pocas semanas podrían tener problemas de suministro y se calcula que en menos de un mes habría falta de queroseno en Europa. La Comisión Europea ha recomendado a las empresas que eviten los viajes de trabajo en avión. Y algunas de las principales aerolíneas tienen ya estrategias desarrolladas que irán desplegando en función de la gravedad de la situación. Lo primero que se va a resentir es el bolsillo del usuario de cara a las vacaciones de mediados de año. Sí o sí, los precios van a subir en mayo para compensar el encarecimiento de la energía, mientras los costos del queroseno han escalado por encima del barril de crudo, que ya llega a los 150 dólares.

La necesidad de que pare el conflicto es inmensa. A medida que el gas natural y las mercancías puedan volver a circular con fluidez por este lugar estratégico gracias a un pacto de no agresión en la zona, la situación económica mundial podría empezar a normalizarse bajando de nuevo el precio de los combustibles y restaurando las cadenas de suministro.

Pero según el análisis hecho por el FMI, el daño ya está hecho. En el hipotético caso de que cesen las hostilidades pronto, la recuperación va a ser lenta. Las previsiones de crecimiento mundial se van a rebajar y la inflación se incrementará necesariamente. La incertidumbre que está guerra ha generado es inmensa y la mitad de los países han tenido que aumentar su presupuesto de defensa. Esa enorme inversión puede tener un impacto positivo del 3% en el crecimiento del PIB mundial, pero a la vez un aumento del endeudamiento público y de la inflación, junto a una reducción de gasto social.