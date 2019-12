Inflexión, un cambio de relato

“Aquí lo que hubo fue unos grupos que querían hacer una ‘chilenada’, buscaban tumbar al presidente Duque. Pero no les funcionó, aquí no salió nadie de los sectores populares, no hubo ninguna revolución como la que esperaba el señor Petro”.

ENRIQUE PEÑALOSA

Alcalde Mayor de Bogotá, ayer en entrevista a Caracol Radio, al referirse a los paros de noviembre.