Johnson, en contravía

Gran Bretaña, con su larga tradición democrática, ha visto pocas veces que la estrategia de un primer ministro se haga añicos tan rápidamente. Como recuerda Financial Times, en dos días Boris Johnson se convirtió en el primero desde 1894 en perder su voto mayoría parlamentaria y ver cómo el Parlamento dejaba de respaldarlo y perdía el control de la situación.

Es más, el plan de Johnson de convocar a elecciones legislativas anticipadas está también a punto de hacer agua. El punto es que el Parlamento no va a permitir convocar a esas elecciones, hasta que los diputados no voten una ley que obligue al Gobierno a aplazar la salida de la Unión Europea (UE). Esto con el fin de asegurar que no se dé la salida de Gran Bretaña de la UE sin un acuerdo antes de que el nuevo Parlamento comience a funcionar.

El temor a un Brexit sin acuerdo fue finalmente lo que precipitó alianzas que eran improbables. El costo de esa situación es tan alto que era muy poco probable que pudiera darse sin resistencia. Para comenzar, el acuerdo firmado por Theresa May con Bruselas contiene una cláusula según la cual la salida del Reino Unido le costaría cerca de 43 mil millones de euros. Este monto, junto con los derechos de los ciudadanos y el mecanismo de mantener una frontera invisible entre Irlanda e Irlanda del Norte eran los puntos centrales de ese acuerdo.

Los temores sobre los efectos económicos de un Brexit sin acuerdo son más que justificados, ya que afectaría a Gran Bretaña y a la UE. La economía británica sufriría un choque instantáneo. De acuerdo con un estudio del Banco de Inglaterra publicado en noviembre de 2018, en ese escenario el PIB perdería entre 7,8 % y 10,5 % entre 2019 y 2024 frente a una situación sin Brexit. El crecimiento no sería el único indicador que pasaría a rojo. La tasa de desempleo, según el mismo estudio, subiría a 7,5 % (contra 3,9 % hoy) y la inflación subiría a 6,5 % (contra la actual de 2,1 %), como consecuencia de la devaluación de la libra, que caería 25 %, y de las restricciones comerciales, mientras que los precios de la vivienda aumentarían un 30 %.

Se presentarían también dificultades para el tránsito de pasajeros y mercancías, ante el aumento de los controles administrativos y aduaneros en la frontera entre el Reino Unido y el continente, y habría perturbaciones en el transporte aéreo, ya que las compañías británicas y europeas perderían el derecho automático para los aviones entre la UE y el Reino Unido.

La UE sufriría por la inevitable restricción al comercio, aunque el efecto final sobre la actividad productiva sería menor que para GB. Según los economistas del Centro de estudios prospectivos y de información internacional (CEPII) la reducción permanente del PIB europeo sería de 0,8 %, en un escenario sin acuerdo. Se estima una reducción de 179 mil empleos en la UE.

Johnson y el sector del partido conservador que todavía lo apoya han dado muestras de irresponsabilidad, cortedad de miras y falta de sentido de Estado. Amagan con saltos al vacío sin ofrecerle a la sociedad seguridades de que sus decisiones se toman para mejorar las cosas. Solo siembran incertidumbre, división, exclusiones y logran es correr en sentido contrario al de una historia de éxitos -así haya tenido altibajos- como ha sido la de la integración europea.